Жители спального района Краснодара жалуются на семью цыган, которая поселилась на лужайке во дворе

Следственный комитет проводит проверку после жалоб на табор цыган в спальном районе Краснодара

Жители микрорайона «Губернский» пожаловались на семью цыган, которая поселилась на лужайке одного из дворов. В разговоре с Readovka местная краснодарка утверждает, что раньше табор жил в однокомнатной квартире, но их оттуда выселили.

Она добавила, что семья регулярно нарушает общественный порядок, а уполномоченные органы никаких мер по пресечению ситуации не принимают.