Жители спального района Краснодара жалуются на семью цыган, которая поселилась на лужайке во дворе
Следственный комитет проводит проверку после жалоб на табор цыган в спальном районе Краснодара
Жители микрорайона «Губернский» пожаловались на семью цыган, которая поселилась на лужайке одного из дворов. В разговоре с Readovka местная краснодарка утверждает, что раньше табор жил в однокомнатной квартире, но их оттуда выселили.
Она добавила, что семья регулярно нарушает общественный порядок, а уполномоченные органы никаких мер по пресечению ситуации не принимают.
«Семейство собрало все свои пожитки и обустроилось на лавочках. При этом они цепляются к прохожим, плюются в людей, а их отпрыски бегают по району и воруют в магазинах. На пропитание они зарабатывают продажей цветов, которые рвут в палисадниках», — рассказала женщина.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку и по её итогу предоставить доклад.
Как писали Юга.ру, главная улица Краснодара вошла в топ-3 самых дорогих торговых кварталов в России. Аренда коммерческого помещения на Красной в мае составила 30,8 тыс. рублей за 1 кв. метр в год (+12% к ноябрю 2023 года).