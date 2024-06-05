Жители спального района Краснодара жалуются на семью цыган, которая поселилась на лужайке во дворе

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из t.me/readovkanews
    © Скриншот видео из t.me/readovkanews

Следственный комитет проводит проверку после жалоб на табор цыган в спальном районе Краснодара

Жители микрорайона «Губернский» пожаловались на семью цыган, которая поселилась на лужайке одного из дворов. В разговоре с Readovka местная краснодарка утверждает, что раньше табор жил в однокомнатной квартире, но их оттуда выселили.

Она добавила, что семья регулярно нарушает общественный порядок, а уполномоченные органы никаких мер по пресечению ситуации не принимают.

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«Семейство собрало все свои пожитки и обустроилось на лавочках. При этом они цепляются к прохожим, плюются в людей, а их отпрыски бегают по району и воруют в магазинах. На пропитание они зарабатывают продажей цветов, которые рвут в палисадниках», — рассказала женщина.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку и по её итогу предоставить доклад.

Как писали Юга.ру, главная улица Краснодара вошла в топ-3 самых дорогих торговых кварталов в России. Аренда коммерческого помещения на Красной в мае составила 30,8 тыс. рублей за 1 кв. метр в год (+12% к ноябрю 2023 года).

Краснодар Следственный комитет

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Жители спального района Краснодара жалуются на семью цыган, которая поселилась на лужайке во дворе
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