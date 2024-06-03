Краснодарский край опустился на 7 позиций в рейтинге благосостояния семей — эксперты

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Крым, Вся Россия

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  • © Фото prostooleh на ru.freepik.com
    © Фото prostooleh на ru.freepik.com

Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг по благосостоянию российских семей в 2023 году

3 июня «РИА Новости» опубликовали рейтинг регионов РФ по благосостоянию семей по итогам 2023 года. Краснодарский край оказался на 51 месте. На Кубани после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми остается чуть больше 35 тыс. рублей.

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Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь после минимальных расходов в семье с двумя детьми остается около 140 тыс. рублей. Вслед за ним идет Москва, где остаток составляет порядка 100 тыс. рублей. На последних строчках — Ингушетия и Кабардино-Балкария. 

Другие южные регионы также не заняли лидирующие позиции в рейтинге по благосостоянию семей. Ростовская область расположилась на 58 позиции (остаток 30,2 тыс. рублей), республика Адыгея — на 63 (28,1 тыс. рублей), Ставропольский край — на 70 (24,9 тыс. рублей), а Крым — на 75 (18,1 тыс. рублей).

По данным СМИ, инфографика рассчитывалась по возможному остатку денег после минимальных расходов в семье с двумя работающими со средней зарплатой. Для этого складывались две среднегодовые зарплаты (без НДФЛ), а из их суммы вычитался региональный прожиточный минимум.

Возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона. По словам экспертов, он рассчитан только для сопоставления регионов и не характеризует ту или иную семью.

Напомним, что по итогам 2022 года в аналогичном рейтинге Краснодарский край занял 44 место.

Как писали ранее Юга.ру, Кубань вошла в топ-20 рейтинга регионов по созданию качественной среды.

Деньги Дети Краснодар Рейтинги Семья

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Краснодарский край опустился на 7 позиций в рейтинге благосостояния семей — эксперты
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