Краснодарский край опустился на 7 позиций в рейтинге благосостояния семей — эксперты

Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг по благосостоянию российских семей в 2023 году

3 июня «РИА Новости» опубликовали рейтинг регионов РФ по благосостоянию семей по итогам 2023 года. Краснодарский край оказался на 51 месте. На Кубани после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми остается чуть больше 35 тыс. рублей.

Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь после минимальных расходов в семье с двумя детьми остается около 140 тыс. рублей. Вслед за ним идет Москва, где остаток составляет порядка 100 тыс. рублей. На последних строчках — Ингушетия и Кабардино-Балкария.

Другие южные регионы также не заняли лидирующие позиции в рейтинге по благосостоянию семей. Ростовская область расположилась на 58 позиции (остаток 30,2 тыс. рублей), республика Адыгея — на 63 (28,1 тыс. рублей), Ставропольский край — на 70 (24,9 тыс. рублей), а Крым — на 75 (18,1 тыс. рублей).