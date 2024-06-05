Котоотель в однушке: жительница Краснодара поселила в квартире 50 кошек — соцсети

5 июня один из пабликов Краснодара сообщил о том, что в районе Гидростроителей женщина содержит в однокомнатной квартире 50 кошек. При этом хозяйка там не живет, а лишь приходит покормить питомцев.

В сообщении говорится, что, хотя хозяйка никого не пускает в квартиру, зоозащитникам все же удалось попасть внутрь (не уточняется, как именно) и снять видео с животными. На кадрах видно большую стаю взрослых кошек и всего три лотка.