Котоотель в однушке: жительница Краснодара поселила в квартире 50 кошек — соцсети
В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей женщина поселила в однушку 50 кошек. Соседи обратились в полицию
5 июня один из пабликов Краснодара сообщил о том, что в районе Гидростроителей женщина содержит в однокомнатной квартире 50 кошек. При этом хозяйка там не живет, а лишь приходит покормить питомцев.
В сообщении говорится, что, хотя хозяйка никого не пускает в квартиру, зоозащитникам все же удалось попасть внутрь (не уточняется, как именно) и снять видео с животными. На кадрах видно большую стаю взрослых кошек и всего три лотка.
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«Помимо антисанитарии и жуткого запаха на несколько этажей, там страдают и сами животные. Многие из них истощены и не получают ветеринарную помощь», — жалуются соседи этого дома.
Управляющая компания обратилась в Роспотребнадзор и полицию, а также направила уведомление собственнику квартиры.
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