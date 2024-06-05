Котоотель в однушке: жительница Краснодара поселила в квартире 50 кошек — соцсети

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов из телеграм-канала Gmrlive
    © Коллаж из скриншотов из телеграм-канала Gmrlive

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей женщина поселила в однушку 50 кошек. Соседи обратились в полицию

5 июня один из пабликов Краснодара сообщил о том, что в районе Гидростроителей женщина содержит в однокомнатной квартире 50 кошек. При этом хозяйка там не живет, а лишь приходит покормить питомцев.

В сообщении говорится, что, хотя хозяйка никого не пускает в квартиру, зоозащитникам все же удалось попасть внутрь (не уточняется, как именно) и снять видео с животными. На кадрах видно большую стаю взрослых кошек и всего три лотка. 

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«Помимо антисанитарии и жуткого запаха на несколько этажей, там страдают и сами животные. Многие из них истощены и не получают ветеринарную помощь», — жалуются соседи этого дома.

Управляющая компания обратилась в Роспотребнадзор и полицию, а также направила уведомление собственнику квартиры.

Как писали Юга.ру, в Сочи открыли вакансию кота-вахтовика с зарплатой 50 тысяч рублей.

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Котоотель в однушке: жительница Краснодара поселила в квартире 50 кошек — соцсети
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