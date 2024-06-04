Погода в Краснодаре: воздух прогреется до 36 °С, городские аттракционы будут закрыты днем

Краснодарский край

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  • Парк «Солнечный остров» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Парк «Солнечный остров» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В середине недели, 5-6 июня, в Краснодаре ожидается сильная жара. В связи с этим в дневные часы городские аттракционы работать не будут

Краснодарский ЦГМС передает, что в период с 5 по 6 июня в столице Кубани ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ветер южной четверти с переходом на юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха в городе 5-6 июня ночью 17-19 °С, а днем 33-36 °С.

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По данным синоптиков, в Краснодарском крае 5-6 июня будет переменная облачность. Во второй половине периода днем и вечером местами в южной части региона кратковременный дождь. Ветер восточной четверти с переходом на западную четверть 4-9 м/с, днем местами порывы 10-12 м/с, на Черноморском побережье 12-14 м/с.

Температура воздуха на Кубани ночью 5-6 июня 15-20 °С. Днем 5 июня 32-37 °С, местами на Азовском побережье и в юго-восточных предгорных районах 29-34 °С, а 6 июня 28-33 °С. В горах ночью 10-15 °С, днем 21-26 °С. На Черноморском побережье ночью 16-21 °С, днем 26-31 °С.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает, что 5 и 6 июня местами в северо-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Также в юго-восточных и центральных районах возможна высокая опасность пожаров четвертого класса.

Официальный телеграм-канал краснодарских парков сообщил, что в связи с высокой температурой 5 и 6 июня с 13:00 по 15:00 аттракционы работать не будут. Также администрация просит посетителей летом ограничить пребывание на открытом солнце, носить головные уборы и выбирать для прогулок аллеи с тенью. 

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре готовят новый проект благоустройства «Солнечного острова».

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