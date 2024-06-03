В Краснодаре готовят новый проект благоустройства «Солнечного острова»

Краснодарский край

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  • © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру
    © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

В Краснодаре вновь вернулись к теме благоустройства парка «Солнечный остров»

31 мая «КП»-Кубань» со ссылкой на администрацию Краснодара сообщила о том, что городские власти задумали благоустроить «Солнечный остров». МБУК «Краснодарские парки» ранее сотрудничало с КубГУ и дизайнерами, чтобы подготовить предложения по благоустройству парка. Сейчас документ находится на согласовании в департаменте архитектуры и градостроительства Краснодарского края.

После того, как власти выберут и утвердят концепцию, её вынесут на общественные обсуждения. Жители ГМР и Черемушек смогут внести свои идеи по обновлению территории.

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Тему реконструкции «Солнечного острова» уже обсуждали в 2021 году. Тогда на сайте мэрии запустили голосование по вопросам благоустройства парка. Позже на круглом столе в администрации города подвели промежуточные итоги. Местные жители проголосовали за верёвочный парк, аттракционы, прокат катамаранов и восстановление шахматного клуба.

По концепции слева от входа должны были разместить кафе и рестораны, справа — аттракционы и сцену для мероприятий. В парке планировали создать зоны тихого отдыха, площадки для лекций, выставок и кинотеатр под открытым небом.

В итоге планы так и не были реализованы. Сейчас специалисты работают над новым проектом.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре началось благоустройство сквера им. Гатова. Его планируют открыть осенью.

Благоустройство Краснодар Парки

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