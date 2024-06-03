В Краснодаре впервые пройдет фестиваль индийского кино

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

Краснодарцев бесплатно познакомят с индийской культурой (16+)

31 мая кинотеатр «Кубанькино» анонсировал фестиваль индийского кино. Он пройдет с 4 по 8 июня. Гостей ждет насыщенная творческая программа: национальные индийские танцы, песни, поэтические выступления, выставка картин и народного творчества. 

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Расписание кинопоказов:

  • 4 июня в 18:00 мелодрама «Бродяга» (12+) режиссера Раджа Капура о судьбе бездомного;
  • 5 июня в 18:00 фантастическая мелодрама «Бахубали: Начало» (16+) режиссера СиСи Раджамули о жизни парня Шивуду, наделенного невероятной силой;
  • 6 июня в 16:30 драма «Снежный цветок» (16+) режиссера Гаджендра Ахирэ о судьбе сироты, которую решили к себе забрать дедушка и бабушка из Индии;
  • 7 июня в 16:30 документальный фильм «Связь» (18+) режиссера Шивеша Мишры о художнице, которая решила создать серию картин в знак благодарности своему духовному дому.
  • 8 июня в 14:00 фантастическая мелодрама «Бахубали: Рождение легенды» (16+) режиссера СиСи Раджамули — продолжение истории парня Шивуду, наделенного невероятной силой.

Вход свободный. Кинотеатр «Кубанькино» находится по адресу улица Ленина, 89.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре запустили новый сезон проекта «Кино нашего двора». 

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