В Краснодаре впервые пройдет фестиваль индийского кино
Краснодарцев бесплатно познакомят с индийской культурой (16+)
31 мая кинотеатр «Кубанькино» анонсировал фестиваль индийского кино. Он пройдет с 4 по 8 июня. Гостей ждет насыщенная творческая программа: национальные индийские танцы, песни, поэтические выступления, выставка картин и народного творчества.
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Расписание кинопоказов:
- 4 июня в 18:00 мелодрама «Бродяга» (12+) режиссера Раджа Капура о судьбе бездомного;
- 5 июня в 18:00 фантастическая мелодрама «Бахубали: Начало» (16+) режиссера СиСи Раджамули о жизни парня Шивуду, наделенного невероятной силой;
- 6 июня в 16:30 драма «Снежный цветок» (16+) режиссера Гаджендра Ахирэ о судьбе сироты, которую решили к себе забрать дедушка и бабушка из Индии;
- 7 июня в 16:30 документальный фильм «Связь» (18+) режиссера Шивеша Мишры о художнице, которая решила создать серию картин в знак благодарности своему духовному дому.
- 8 июня в 14:00 фантастическая мелодрама «Бахубали: Рождение легенды» (16+) режиссера СиСи Раджамули — продолжение истории парня Шивуду, наделенного невероятной силой.
Вход свободный. Кинотеатр «Кубанькино» находится по адресу улица Ленина, 89.
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