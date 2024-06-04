«Закон для всех одинаков». Глава Ингушетии подтвердил арест своего брата по хищению 2 млрд рублей

Ингушетия

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  • © Скриншот t.me/MAKalimatovvv
    © Скриншот t.me/MAKalimatovvv

3 июня глава Ингушетии подтвердил задержание его брата Магомеда Калиматова по делу о хищении 2 млрд рублей в республиканском Пенсионном фонде

Предыстория. 24 мая Мещанский районный суд Москвы арестовал экс-руководителя управления Почты России в Ингушетии Магомеда Калиматова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК предполагает до 10 лет лишения свободы). 27 мая решение об аресте было обжаловано.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в феврале 2023 года сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии провели в Ингушетии больше 50 обысков по делу о хищении денег Пенсионного фонда РФ и задержали 11 подозреваемых.

3 июня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов написал в своем телеграм-канале, что его старшего брата Магомеда-Башира Калиматова, бывшего руководителя регионального управления «Почты России», задержали по уголовному делу.

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«Хочу внести ясность в ситуацию вокруг моей семьи, чтобы избежать разных толкований. Действительно, мой брат задержан. <...> проводится следственная проверка, и по ее итогам будет вынесено решение суда.

Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали — в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа. То есть, должно быть четкое понимание — закон для всех одинаков», — высказался Калиматов.

Он добавил, что 2 июня обсуждал «все важные для нашей республики вопросы» с президентом РФ Владимиром Путиным, который «оценил нашу положительную динамику и рекомендовал работать дальше, не сбавляя темпов».

«В сентябре у нас должны состояться выборы главы Ингушетии. Надеюсь, народ и парламент меня поддержат», — подытожил Калиматов.

В этом году его полномочия главы Ингушетии истекают. 65-летний Калиматов возглавил республику в сентябре 2019 года. Тогда он назвал своей ключевой задачей борьбу с коррупцией.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2023 года социолог и юрист Саида Сиражудинова завершила исследование «Домашнее насилие на Северном Кавказе» об изнасилованиях и «убийствах чести» в Чечне, Дагестане и Ингушетии, основанное на судебной практике и информации из интернета за 2022-2023 годы. 

Коррупция Мошенничество Пенсионный фонд Полиция Почта Суд Хищение Чиновники

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