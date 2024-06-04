3 июня глава Ингушетии подтвердил задержание его брата Магомеда Калиматова по делу о хищении 2 млрд рублей в республиканском Пенсионном фонде

3 июня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов написал в своем телеграм-канале, что его старшего брата Магомеда-Башира Калиматова, бывшего руководителя регионального управления «Почты России», задержали по уголовному делу.

Предыстория. 24 мая Мещанский районный суд Москвы арестовал экс-руководителя управления Почты России в Ингушетии Магомеда Калиматова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК предполагает до 10 лет лишения свободы). 27 мая решение об аресте было обжаловано. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила , что в феврале 2023 года сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии провели в Ингушетии больше 50 обысков по делу о хищении денег Пенсионного фонда РФ и задержали 11 подозреваемых.

«Хочу внести ясность в ситуацию вокруг моей семьи, чтобы избежать разных толкований. Действительно, мой брат задержан. <...> проводится следственная проверка, и по ее итогам будет вынесено решение суда.

Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали — в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа. То есть, должно быть четкое понимание — закон для всех одинаков», — высказался Калиматов.

Он добавил, что 2 июня обсуждал «все важные для нашей республики вопросы» с президентом РФ Владимиром Путиным, который «оценил нашу положительную динамику и рекомендовал работать дальше, не сбавляя темпов».

«В сентябре у нас должны состояться выборы главы Ингушетии. Надеюсь, народ и парламент меня поддержат», — подытожил Калиматов.

В этом году его полномочия главы Ингушетии истекают. 65-летний Калиматов возглавил республику в сентябре 2019 года. Тогда он назвал своей ключевой задачей борьбу с коррупцией.