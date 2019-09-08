Депутаты народного собрания Ингушетии выбрали нового главу республики

Президент России Владимир Путин 26 июня текущего года принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который подал в отставку за четыре года до окончания своего срока на этом посту.

Новый глава Ингушетии выбран большинством голосов депутатов народного собрания республики. За Махмуд-Али Калиматова проголосовали 27 из 31 представителей собрания. До этого, после отставки Евкурова, Калиматов временно исполнял обязанности главы республики. На пост руководителя Ингушетии также претендовали Урусхан Евлоев, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», и Магомед Зурабов, который является координатором регионального отделения ЛДПР.

Махмуд-Али Калиматов назвал приоритетными направлениями своей деятельности во главе республики борьбу с коррупцией.

«Фактически республика находится в тяжелой финансовой ситуации. Обновления требует кадровая политика, имея в виду подбор на руководящие должности настоящих профессионалов. Также необходимо усилить борьбу с коррупцией и мздоимством», — заявил перед депутатами народного собрания Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.