Инвесторы планируют вложить 347 млрд рублей в реновацию санаториев Сочи и увеличить номерной фонд на 15,3 тыс. мест

До 2026 года в реновацию сочинских санаториев и гостиниц инвесторы планируют вложить свыше 347 млрд рублей

30 мая губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью «РБК Краснодар» сообщил о планах инвесторов вложить более 347 млрд рублей в реновацию санаториев Сочи до 2026 года. По его словам, данные инвестиции позволят увеличить номерной фонд курорта на 15,3 тыс. мест.

«Продолжаем масштабное развитие санаторного комплекса. Только в Сочи в реновацию санаториев и гостиниц инвесторы планируют вложить до 2026 года свыше 347 млрд рублей. Уже начали строить гостиничный комплекс «Приморская» с сопутствующей инфраструктурой, реконструируем санаторий «Волна» и пансионат «Кристалл» в Хостинском районе», — рассказал Кондратьев.

Глава региона заявил, что сейчас в Краснодарском крае реализуют 134 крупных проекта. Одновременно на территории Кубани строят 48 отелей и санаторно-курортных комплексов, многие из них — четырех-пятизвездочные. Объем инвестиций по всем новым объектам превышает 503 млрд рублей.

«После реализации всех проектов к 2030 году появится более 34 тыс. новых номеров. Это важный аспект для развития наших курортных территорий, которые с каждым годом посещают все больше туристов — в 2023 году турпоток был 18,6 млн человек, в этом году ждем 19 млн гостей», — отметил губернатор.