В Краснодаре обсудят творчество режиссера Даррена Аронофски

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев приглашают обсудить фильмы Даррена Аронофски (16+)

Критик Кира Кац анонсировала на 3 июня лекцию «Даррен Аронофски: хаос, психологизм и экзистенциальные поиски». Участники будут разгадывать, какие смыслы режиссер вкладывает в свои работы, узнают об особенностях его визуального языка и выяснят, откуда он черпает вдохновение.

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«Его фильмы — это погружение в человеческую душу, где царит хаос, одержимость и поиск смысла жизни. Кинематограф Аронофски — это калейдоскоп беспокойных кадров. Он не боится резких контрастов и гротескных образов. Его герои — это гиперболизированное отражение наших страхов, комплексов и сокровенных желаний», — рассказала Кира Кац.

Начало встречи в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, зарегистрироваться можно по ссылке. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 16 июня состоится культурно-гастрономический вечер «Музы и напитки любви». 

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