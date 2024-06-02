В Краснодаре обсудят творчество режиссера Даррена Аронофски

Критик Кира Кац анонсировала на 3 июня лекцию «Даррен Аронофски: хаос, психологизм и экзистенциальные поиски». Участники будут разгадывать, какие смыслы режиссер вкладывает в свои работы, узнают об особенностях его визуального языка и выяснят, откуда он черпает вдохновение.

«Его фильмы — это погружение в человеческую душу, где царит хаос, одержимость и поиск смысла жизни. Кинематограф Аронофски — это калейдоскоп беспокойных кадров. Он не боится резких контрастов и гротескных образов. Его герои — это гиперболизированное отражение наших страхов, комплексов и сокровенных желаний», — рассказала Кира Кац.

Начало встречи в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, зарегистрироваться можно по ссылке. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91.