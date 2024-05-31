В Краснодаре покажут репродукции работ Франсиско Гойи

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодаре пройдет выставка «Франсиско Гойя. Хаос души» (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 4 июня открытие экспозиции. Будет представлено около 100 репродукций произведений выдающегося испанского художника, выполненных в технике жикле.

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«Выставка дарит зрителям уникальную возможность окунуться в мир творчества автора и увидеть развитие его стиля от ранних работ до более поздних, более глубоких и загадочных полотен. Картины становятся окнами в историю и человеческую душу», — рассказали Юга.ру в пресс-службе выставочного зала.

Экспозиция «Франсиско Гойя. Хаос души» будет работать до 14 июля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 400-550 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка «В поиске цвета» Андрея Иноземцева и Инны Назаренко. Представлено 60 живописных полотен.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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