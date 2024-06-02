В Краснодаре покажут антистендап «Музы и напитки любви»

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В Краснодаре состоится культурно-гастрономический вечер «Музы и напитки любви» (18+)

Проект «Сквозь замочную скважину» 16 июня проведет вечер стендапа. В рамках мероприятия ведущие — филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко — рассказывают реальные истории из жизни гениев и выдающихся личностей и разбирают их с точки зрения психологии.

Программа:

  • какова сила вдохновляющей женщины рядом с мужчиной;
  • Софья Берс и Лев Толстой, Жаклин Рок и Пабло Пикассо, Фрида Кало и Диего Ривера, Гала и Сальвадор Дали;
  • что особенного в этих парах и почему их истории актуальны для нас.

Вечеринка пройдет в баре «Детектив, где вы?» по адресу улица Красноармейская, 45. Начало в 17:00. Стоимость участия от 3500 рублей, напитки и закуски в духе обсуждаемой эпохи включены. Подробную информацию можно найти по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара открывается сезон концертов. 15 и 16 июня в театре Но выступит группа Jambey Music из Новороссийска.

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