Трамваи на мясокомбинат два дня будут прекращать ходить раньше обычного
Расписание трех краснодарских трамваев изменится 3 и 4 июня в связи с ремонтом путей на улице Титаровской
Как сообщает пресс-служба мэрии Краснодара, 3 и 4 июня изменится расписание трех трамваев: №№ 6, 7 и 22. После 21:45 в эти дни указанные маршруты вместо Воронежской будут следовать на хладокомбинат. Это связано с ремонтом рельсошпальной решетки на пересечении улиц Титаровской и Ковтюха.
Ранее на этой неделе мэрия Краснодара вознамерилась реконструировать 10 муниципальных парковок, а Заксобрание края запретило продавать алкоголь по ночам в жилых домах.
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