В жилых домах Краснодарского края запретят торговать алкоголем по ночам

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя mrsiraphol с сайта freepik.com
    © Фото пользователя mrsiraphol с сайта freepik.com

Власти Кубани запретят продавать алкоголь после 23:00 в 160 торговых точках региона

30 мая пресс-служба ЗСК сообщила, что депутаты Кубани решили ограничить продажу алкоголя в торговых точках, расположенных на первых этажах жилых домов. Законопроект коснется более 160 магазинов Краснодарского края.

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Согласно новым требованиям, торговые точки смогут продавать спиртное, если площадь зала для посетителей составляет не менее 50 кв. метров. Также продажу алкогольных напитков запретят с 23:00 до 8:00. 

«Асоциальное поведение посетителей подобных заведений вполне закономерно вызывает нарекания жильцов, которых возмущает дурной пример для собственных детей и подростков. Принимаемый нами закон призван улучшить криминогенную ситуацию, защитить права граждан на спокойную жизнь и отдых, обеспечить поддержание общественного порядка в жилых микрорайонах», — заявил председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко.

При разработке документа в ЗСК опросили население о дополнительных ограничениях для «наливаек». За полный запрет на их работу с 23:00 до 8:00 проголосовали 77%.

Напомним, что в Ростовской области в День защиты детей не будут продавать алкоголь.

Как писали ранее Юга.ру, производство алкогольной продукции в Краснодарском крае увеличилось на 74%.

Алкоголь Закон Законопроекты Торговля

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В жилых домах Краснодарского края запретят торговать алкоголем по ночам
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