В жилых домах Краснодарского края запретят торговать алкоголем по ночам

30 мая пресс-служба ЗСК сообщила , что депутаты Кубани решили ограничить продажу алкоголя в торговых точках, расположенных на первых этажах жилых домов. Законопроект коснется более 160 магазинов Краснодарского края.

Согласно новым требованиям, торговые точки смогут продавать спиртное, если площадь зала для посетителей составляет не менее 50 кв. метров. Также продажу алкогольных напитков запретят с 23:00 до 8:00.

«Асоциальное поведение посетителей подобных заведений вполне закономерно вызывает нарекания жильцов, которых возмущает дурной пример для собственных детей и подростков. Принимаемый нами закон призван улучшить криминогенную ситуацию, защитить права граждан на спокойную жизнь и отдых, обеспечить поддержание общественного порядка в жилых микрорайонах», — заявил председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко.



При разработке документа в ЗСК опросили население о дополнительных ограничениях для «наливаек». За полный запрет на их работу с 23:00 до 8:00 проголосовали 77%.