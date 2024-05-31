В жилых домах Краснодарского края запретят торговать алкоголем по ночам
Власти Кубани запретят продавать алкоголь после 23:00 в 160 торговых точках региона
30 мая пресс-служба ЗСК сообщила, что депутаты Кубани решили ограничить продажу алкоголя в торговых точках, расположенных на первых этажах жилых домов. Законопроект коснется более 160 магазинов Краснодарского края.
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Согласно новым требованиям, торговые точки смогут продавать спиртное, если площадь зала для посетителей составляет не менее 50 кв. метров. Также продажу алкогольных напитков запретят с 23:00 до 8:00.
«Асоциальное поведение посетителей подобных заведений вполне закономерно вызывает нарекания жильцов, которых возмущает дурной пример для собственных детей и подростков. Принимаемый нами закон призван улучшить криминогенную ситуацию, защитить права граждан на спокойную жизнь и отдых, обеспечить поддержание общественного порядка в жилых микрорайонах», — заявил председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко.
При разработке документа в ЗСК опросили население о дополнительных ограничениях для «наливаек». За полный запрет на их работу с 23:00 до 8:00 проголосовали 77%.