Мэрия Краснодара сообщила, что обновит 10 парковок в 2024 году, в том числе напротив «Галереи»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия Краснодара рассказала о модернизации 10 муниципальных парковок в 2024 году

26 мая пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о модернизации 10 городских парковок. Специалисты установят на них камеры распознавания госномеров, заменят шлагбаумы, стойки въезда-выезда и кабельные линии. 

По данным администрации, в Краснодаре уже обновили две платные парковки. Они находятся на улице 40-летия Победы возле дома № 32 и по улице Юннатов от 40-летия Победы до Клинической.

В мае власти Краснодара эвакуировали 247 машин за нарушения парковки:

В 2024 году в Краснодаре модернизируют парковки на участках:

  • нечетная сторона улицы Рашпилевской от Володи Головатого до Калинина;
  • нечетная сторона улицы Пушкина от Рашпилевской до Красной;
  • по улице Ставропольской в районе дома №148 (ближе к улице Маяковского);
  • по обеим сторонам улицы Атарбекова от Герцена до Каляева;
  • по обеим сторонам улицы Тургенева от Красных Партизан до Дальней;
  • по улице 40-летия Победы от Механической до Выставочной;
  • по улице Ставропольской в районе дома №184 (ближе к улице Таманской).

Также 30 мая стартуют работы на платной парковке на пересечении улиц Красной и Северной. В связи с этим там нельзя будет припарковать автомобиль до конца июня.

Напомним, что в 2024 году краснодарская полиция составила 4,4 тыс. протоколов за неправильную парковку.

Как писали ранее Юга.ру, мэр Краснодара пообещал 11,5 тыс. платных мест на парковках к 2025 году.

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