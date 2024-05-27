Мэрия Краснодара сообщила, что обновит 10 парковок в 2024 году, в том числе напротив «Галереи»

Мэрия Краснодара рассказала о модернизации 10 муниципальных парковок в 2024 году

26 мая пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о модернизации 10 городских парковок. Специалисты установят на них камеры распознавания госномеров, заменят шлагбаумы, стойки въезда-выезда и кабельные линии. По данным администрации, в Краснодаре уже обновили две платные парковки. Они находятся на улице 40-летия Победы возле дома № 32 и по улице Юннатов от 40-летия Победы до Клинической.

В мае власти Краснодара эвакуировали 247 машин за нарушения парковки: Большинство эвакуаций — с восьми улиц в центре

В 2024 году в Краснодаре модернизируют парковки на участках: нечетная сторона улицы Рашпилевской от Володи Головатого до Калинина;

нечетная сторона улицы Пушкина от Рашпилевской до Красной;

по улице Ставропольской в районе дома №148 (ближе к улице Маяковского);

по обеим сторонам улицы Атарбекова от Герцена до Каляева;

по обеим сторонам улицы Тургенева от Красных Партизан до Дальней;

по улице 40-летия Победы от Механической до Выставочной;

по улице Ставропольской в районе дома №184 (ближе к улице Таманской). Также 30 мая стартуют работы на платной парковке на пересечении улиц Красной и Северной. В связи с этим там нельзя будет припарковать автомобиль до конца июня.