«Магнит» решил выплатить дивидендов вдвое меньше ожидаемого

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Магнит © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Магнит © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Рекомендованный советом директоров ПАО «Магнит» размер выплаты акционерам оказался сильно ниже ожиданий рынка и привел к падению биржевых котировок компании

Совет директоров ПАО «Магнит» 31 мая принял решение о сумме выплат акционерам по итогам 2023 года. Дивиденды по одной акции составят 412,13 рубля — ровно столько же, сколько по итогам 2022 года.

Как отмечает РБК, после того, как это решение было обнародовано, биржевые котировки ПАО «Магнит» обвалились на 8,07%.

Издание приводит мнение аналитиков Market Power, которые считают это падение вполне логичным, поскольку прибыль компании в 2023 году значительно выросла, и рынок ожидал гораздо больших дивидендов. В частности, эксперты «Альфа банка» прогнозировали выплаты в 981 руб. на одну акцию, Промстройбанк называл цифру 965 руб., «Газпромбанк Инвестиции» — 883 руб.

Эксперты предполагают, что оставшиеся деньги ПАО «Магнит» либо выплатит в качестве дивидендов позднее, либо инвестирует в само себя посредством квазиказначейских акций — так называются ценные бумаги, которые компания покупает посредством дочернего предприятия. В отличие от казначейских акций (которые компания покупает у себя сама), квазиказначейскими можно распоряжаться более свободно.

Решение совета директоров о сумме выплат еще предстоит утвердить собранию акционеров, которое намечено на 27 июня.

Ранее на этой неделе стало известно о грядущем повышении НДФЛ и тарифа на краснодарских парковках.

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