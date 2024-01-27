Дивиденды по акциям «Магнита» выросли в 1,4 раза

Средняя выплата за одну акцию ПАО «Магнит» за год выросла почти в полтора раза

Руководство ПАО «Магнит» отчиталось о выплате акционерам дивидендов за 2022 год — об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ритейлера. Общая сумма выплаты по 101,9 миллиона акций составила 42 миллиарда рублей. Таким образом, размер дивидендов на одну акцию составил 412,1 рубля.

Это в 1,39 раз больше, чем год назад — в 2021-м размер выплаты на одну обыкновенную акцию «Магнита» составил 294,37 рубля.

Ранее на этой неделе стало известно о том, что основатель «Магнита» Сергей Галицкий выкупил 100 % акций рекламного агентства, которое ранее принадлежало его покойной супруге, а Центробанк рассказал об основных драйверах инфляции в Краснодарском крае.