Краснодарский край лидирует в стране по количеству ИП на душу населения

Краснодарский край

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  • © Фото pressfoto, ru.freepik.com
    © Фото pressfoto, ru.freepik.com

По подсчетам чиновников, в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован каждый 25-й житель региона

Интересную статистику обнародовал департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Согласно данным ведомства, в регионе зарегистрировано 244 тысячи индивидуальных предпринимателей. С учетом общего населения края в 5,8 миллиона человек получается, что статус ИП есть у 4,2% населения — чуть больше, чем у каждого 25-го жителя.

«По концентрации ИП наш регион — первый в стране», — утверждает глава департамента Василий Воробьев.

Второе место в этом рейтинге занимает Санкт-Петербург, третье — Московская область (по 3,8% ИП на душу населения).

Ранее Юга писали о том, сколько хочет накопить на будущее своих детей среднестатистический краснодарец, и о том, что Минтруд РФ предлагает делать с беременными наемными работниками.

Малый и средний бизнес

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