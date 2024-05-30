Минтруд РФ предложил переводить беременных на удаленку и стимулировать к этому работодателей

Вся Россия

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  • © Фото с сайта unsplash.com
    © Фото с сайта unsplash.com

Власти планируют стимулировать компании к переводу беременных и матерей с малолетними детьми на удаленную работу

Министерство труда России готовит рекомендации для работодателей, чтобы те переводили беременных женщин и матерей с малолетними детьми на удаленку. Важное условие: при их желании и наличии объективных возможностей. Об этом говорится в материалах правительства к его отчету в Госдуме, который состоялся в апреле. Документы есть в распоряжении «Известий».

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По данным издания, представители Счетной палаты предложили обязать работодателей переводить на удаленный или гибкий режим сотрудниц с семейными обязанностями. В Трудовой кодекс уже внесли поправки, которые касаются регулирования дистанционной работы. Нововведения распространяются на беременных и родителей, имеющих маленьких детей.

Программу по стимулированию работодателей к поощрению сотрудников с детьми уже разработали. Далее среди компаний собираются выявить лучшие практики, которые лягут в основу самих рекомендаций.

По задумке Министерства труда, вводимые меры должны дать больше возможностей участвовать в экономике людям, занятым уходом за детьми.

Пока неизвестно, отнимут ли периоды дистанционной работы от декретного отпуск или добавят к нему.

Как писали Юга.ру, краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по количеству брачных контрактов.

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Минтруд РФ предложил переводить беременных на удаленку и стимулировать к этому работодателей
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