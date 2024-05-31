Жители Краснодара хотят накопить на будущее детей в среднем 9 млн рублей — исследование

Каждый пятый краснодарец откладывает для своих детей в среднем 8 тысяч рублей в месяц

Как и годом ранее, жители Краснодара считают своей обязанностью бережное отношение к здоровью детей, а самым важным для их гармоничного развития — родительскую любовь и заботу. Однако, каждый пятый (22%) опрошенный краснодарец хочет обеспечить ребенка стартовым капиталом. В среднем это 9 млн рублей. Такие данные собрали аналитики СберСтрахования жизни к Международному дню защиты детей. Исследование провели в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.

Что родитель должен дать ребенку? Отвечая на этот вопрос, 85,1% россиян выбрали здоровье, 79,4% — любовь и заботу. Далее идут достойное воспитание (69,3%), хорошее образование (68,9%) и наличие собственного жилья (63,7%). Каждый пятый (21,4%) родитель хочет обеспечить своему ребенку хорошую работу, а каждый шестой — знание основ финансовой грамотности. Ещё 9,4% респондентов уверены, что родитель обязан дать ребенку стартовый капитал. Если в 2023 году на будущее своих детей считали необходимым откладывать 16% краснодарцев, то в этом году — 22%. Чаще остальных это мнение разделяют респонденты 41-50 лет (39%) и 31-40 лет (34%). Среди тех, кто формирует накопления на будущее детей, традиционно больше женщин — 28% против 19%. Больше всего сторонников детских инвестций оказалось в Махачкале (47%), Новокузнецке (29%), Астрахани (28%) и Хабаровске (27%), меньше всего — в Москве (16%), Санкт-Петербурге (18%), Новосибирске и Барнауле (по 19%). Сколько денег нужно отложить на будущее детей? В среднем жители Краснодара ежемесячно откладывают для детей 8 тыс. рублей. Больше всего копят родители в возрасте 31-40 лет и 41-50 лет — по 8 тыс. рублей. В отличие от прошлого года, мужчины оказались щедрее женщин — 7 против 5 тыс. рублей. Самые крупные суммы на будущее выделяют жители Москвы (12 тыс.), Санкт-Петербурга (10 тыс.), Махачкалы, Ростова-на-Дону, Саратова, Севастополя и Ярославля (по 9 тыс.).

На что копят родители? Среди целей накоплений для детей лидирует оплата образования (высшего и среднего) — такой вариант выбрали 65,2% россиян. 49,6% высказались за необходимость откладывать деньги на покупку недвижимости (лидер прошлогоднего исследования — 69,9%). Чуть более трети опрошенных (33,9%) формируют сбережения на укрепление здоровья детей. Каждый шестой (17%) — на открытие ребенком собственного дела. Еще 9,1% считают, что деньги необходимы ребенку, чтобы чувствовать себя свободно, а 6,9% формируют капитал для переезда в другой город.

Данные исследования подверждает и управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко: «Жители Краснодара в среднем хотят накопить на будущее детей 9 млн рублей. Интересно, что по стране у женщин финансовая цель оказалась выше, чем у мужчин — 9 млн и 7 млн рублей соответственно. Согласно статистике, 6 из 10 полисов НСЖ оформляют женщины в возрасте от 40 до 60 лет. Средний срок накоплений — 10 лет, а основными целями являются оплата образования и покупка недвижимости».

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Нужно ли давать детям карманные деньги? Как и годом ранее, подавляющее большинство участников опроса (91,2%) считает, что да. В Краснодаре такого мнения придерживаются 93% респондентов. В основном они предназначены для питания в школе и за ее пределами (57,1%), оплаты проезда (48,3%), повышения финансовой грамотности (18,3%), компьютерных игр и развлечений (11,7%), обучения накоплению (10,3%), оплаты телефона (8,1%).

Интересно, что в 2022 году большинство россиян называли оптимальным возрастом для карманных денег 9 лет, в 2023 — 10 лет, а в 2024 — 13-14 лет. Жители Краснодара же готовы в основном давать ребенку деньги на мелкие траты с 12 лет. При этом их сумма в 2024 году оказалась существенно выше показателя прошлого года — 576 рублей против 454 рублей. В Краснодаре — 602 рубля.

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С какого возраста ребенок должен обучаться финансовой грамотности? По мнению россиян, уже с 7 лет. Жители Краснодара начинают знакомить детей с денежной азбукой с 10 лет. При этом больше половины родителей (53,8%) уверены, что основную роль в повышении финансовой грамотности детей играет школа. Еще 25,2% говорят, что это задача семьи. Каждый десятый (10,3%) россиянин хотел бы, чтобы знакомство с финансами начиналось еще в детском саду. Столько же (10,7%) считают, что это задача вуза.