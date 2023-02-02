Подборка публичных мест, где родители могут поесть и отдохнуть, пока ребенок играет, в идеале, под присмотром. Основательница женского медиа «Огонь» Оксана Аулова узнала, как заведения подбирают персонал в игровые комнаты, из-за чего возникают конфликты и как формируются родительские сообщества. Мы не включали в список специальные детские центры, потому что хотим развивать общество, где родителям и детям комфортно везде. Все детские комнаты бесплатны для посетителей заведений, кроме тех, где указана цена.

Zanoza 0+ Заведение не позиционирует себя как исключительно семейное и детское кафе, но здесь сделали все возможное, чтобы каждому гостю было комфортно. В детской комнате 3+ есть игрушки, большие мягкие буквы, сухой бассейн и аниматор. Если вы с малышом до трех лет, то ему тоже можно в игровую, но вместе с родителями. Есть и отдельный туалет, адаптированный для детей. В комнате матери и ребенка есть столик для пеленания, пеленки, салфетки и стульчик для кормления. Соосновательница Zanoza 0+ Эленика Корелова: «Мы часто наблюдаем, как общение малышей в игровой комнате перерастает в дружбу родителей. В «Занозе» проходят встречи клубов и комьюнити по интересам, у нас выступают детские психологи и нутрициологи. Работа с детьми — деликатный процесс. Бывает, что гости не всегда видят разницу между аниматором и няней, и ожидают, что детей будут водить в туалет, кормить и решать другие вопросы, которые выходят за рамки игровой комнаты. Мы всегда за честный и дружелюбный диалог, и подобные ситуации легко улаживаем. Как и для любых сотрудников «Занозы», главное требование к аниматорам — любовь и интерес к людям и жизни. Именно поэтому аниматоров обожают маленькие гости. Родители заранее уточняют, кто в какие дни работает, и подстраиваются под расписание любимого аниматора. Первый визит у каждого ребенка особенный — большинство легко вступают в игру, к некоторым ищем специальный подход. «Заноза» dog-friendly, но в игровую питомцев не пускаем — санитарные нормы важнее! Из главных требований: брать с собой носочки летом, воздержаться от визита при простуде». Улица Новицкого, 2/5

С 8:00 до 21:00

barzanoza.ru

© Фото из архива бара Zanoza 0+

Cafe Krasnodar Есть детская комната с администратором, который следит за детьми и их безопасностью, контролирует соблюдение правил. Для удобства мам и детей есть пеленальный столик и детские стулья. Здесь дети могут посмотреть мультики, порисовать, сложить пазлы. Есть большой кукольный дом. Главная ценность детской — это оборудование и обучающий материал по системе психолога Марии Монтессори. Ее гуманистическая педагогика, предложенная в первой половине XX века, основана на свободном воспитании и сконцентрирована на развитии органов чувств с помощью дидактики и специально организованной среды. Это единственная игровая комната в ЮФО с такой системой. Администраторы прошли обучение у педагогов садов Монтессори. Бренд-менеджер кафе «Краснодар» Александра Дудко: «Подбирая персонал детской комнаты, мы отдаем предпочтения женщинам с педагогическим опытом. Кандидаты проходят тщательный отбор и предоставляют справку о несудимости и медицинскую книжку. Что касается конфликтных ситуаций, в сезонный период иногда возникают спорные моменты из-за того, что ресторан находится в парке, и некоторые гости хотят оставить детей в нашей игровой и прогуляться по парку. Мы объясняем, что детская комната только для гостей, которые посещают наш ресторан. В игровой можно самостоятельно находиться детям с двух лет, до этого возраста — в сопровождении взрослого. Ребенок должен быть здоров. Нельзя заходить с едой и в обуви. В комнате работает бактерицидная лампа, ежедневно проводят влажную уборку». Улица Разведчика Леонова, 4

С 9:00 до 00:00

cafekrasnodar.ru

© Фото из архива кафе «Краснодар»

«АндерСон» В семейном кафе организуют детские праздники и мастер-классы. В большой игровой зоне две комнаты. Больше всего дети любят бассейн с шарами. Аниматоры следят за безопасностью, играют с детьми и увлекают их развивающими играми и мастер-классами. Достаточно часто в игровую зону приезжают тематические герои и проводят ДЕТскотеки. Есть нюанс: дети до пяти лет, даже если выглядят на все семь, находятся в игровой только с родителями.



Сотрудники «АндерСона»: Вокруг нашего кафе уже образовались целые родительские сообщества: Клуб будущих мам — интересные занятия для женщин, готовящихся стать мамами. Обсуждения самых актуальных тем, тренинги, программы.

Самозащита и оборона — тренинги для детей на важные темы.

Встреча с детским стоматологом для мам и детей — обучающие лекции, примеры, практики и все о зубках для самых маленьких.

Английская школа детей — обучающие материалы, интересные задания, нестандартный подход к изучению языка и интересные способы учить английский с детства.

Школа информатики — все о том, как устроен мир современных IT-технологий.

Школа робототехники — развитие технических навыков и инженерного мышления у детей.

Тренинги по этикету — инновационный образовательный проект для малышей, детей, подростков. Понятные пособия, памятки, аудио- и видеоуроки. Кубанская набережная, 39

С 10:00 до 21:00

anderson-krasnodar.ru

Детская комната в кафе «АндерСон» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Семейное кафе Golden Baby Здесь очень большая детская зона с сеточным лабиринтом, сухим бассейном и батутами. Работает няня, для детей устраивают кулинарные мастер-классы. Проезд Репина, 38/1

С 10:00 до 22:00

goldenbabycafe.ru «Чадо» Детская комната с множеством игрушек, доской для рисования, телевизором, детскими стульчиками для малышей. Услуги аниматоров бесплатны для всех гостей. Иногда проводят детские мастер-классы, например, по готовке бургеров. Улица Дальняя, 8/1, ЖК «Тургенев»

С 8:00 до 22:00

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«Южанин» В большой детской комнате находятся столики для рисования, игрушки, двухуровневый сеточный лабиринт и бассейн с шариками, куда можно скатиться по горкам. По воскресеньям в 13:00 проводят кулинарные мастер-классы для детей и устраивают анимационное шоу. Улица Красная, 60

С 12:00 до 00:00

uzhaninkrd.familygardengroup.ru Rodina Южной кухни Игровая зона сделана в виде красочного двухэтажного парохода, где малыши могут представить себя мореплавателями и постоять у штурвала. Есть няня. Периодически проводят детские мастер-классы. Улица Рашпилевская, 106а

С 11:00 до 00:00

rodina-cafe.ru

Детская комната Rodina Южной кухни © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Angel Cakes Здесь дети могут поиграть в светлом детском уголке с вигвамом. Построить замки из кубиков, играть среди деревянных игрушек, рисовать, раскрашивать картинки или листать книжку со сказками. Няни и аниматоров нет. улица Восточно-Кругликовская, 10а

С 9:00 до 21:00

angelstore.ru, телеграм-канал «СанРемо» Есть большая и светлая детская площадка с деревянным скалодромом, вечевочными лесенками и большим сухим бассейном. Няни и аниматоров нет, но зона недалеко от столиков, чтобы родители могли присматривать за своими детьми. улица Будённого, 129, ЖК «Центральный»

С 11:00 до 00:00

Аккаунт sanremokrd в инстаграме*

Детская комната СанРемо © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Melissa Sweets shop В кофейне-кондитерской есть небольшой, но милый детский уголок с книжками, мягкими игрушками и детским стульчиком. Няни или аниматора, к сожалению, нет. Улица Будённого, 129, ЖК «Центральный»

С 9:00 до 21:00

Аккаунт melissasweetsshop в инстаграме*

Детский уголок в Melissa Sweets shop © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Чайка Ливингстон» Здесь большая, яркая детская комната с сухим бассейном и горками. Много разных игрушек. Аниматора или няни нет. улица Восточно-Кругликовская, 26

С 8:00 до 23:00

livingstone.eat-and-trip.ru «Макароны» Для малышей есть небольшой детский уголок с деревянным домиком, игрушками и столиком с раскрасками. Няни и аниматоров нет. Дети от 3-х лет могут приготовить пасту или тирамису вместе с су-шефом ресторана на кулинарных мастер-классах. улица Соколова, 82

С 8:00 до 00:00

macaroni.restaurant

Бургерная «Вакула» Светлая детская зона с мягкими игрушками, конструктором, развивашками для малышей, доской и столиками для рисования, детским домиком и телевизором. В пятницу, субботу и воскресенье за малышами присматривает няня. В соседнем зале находится кафе «Диканька», которое тоже могут посетить родители, пока их дети в игровой. Улица Промышленная, 21/1

С 11:00 до 22:00

vakula-burger.ru Ресторан «Станъ» В детской комнате на веранде первого этажа есть декоративная русская печь с ярким​ орнаментом, масса игрушек, домики, столики, раскраски. В выходные за маленькими гостями присматривает няня. Кубанская набережная, 15

С 12:00 до 00:00

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