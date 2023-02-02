Где отдохнуть и поесть с детьми в Краснодаре: кафе и рестораны с детскими комнатами
Подборка публичных мест, где родители могут поесть и отдохнуть, пока ребенок играет, в идеале, под присмотром. Основательница женского медиа «Огонь» Оксана Аулова узнала, как заведения подбирают персонал в игровые комнаты, из-за чего возникают конфликты и как формируются родительские сообщества.
Мы не включали в список специальные детские центры, потому что хотим развивать общество, где родителям и детям комфортно везде. Все детские комнаты бесплатны для посетителей заведений, кроме тех, где указана цена.
Zanoza 0+
Заведение не позиционирует себя как исключительно семейное и детское кафе, но здесь сделали все возможное, чтобы каждому гостю было комфортно. В детской комнате 3+ есть игрушки, большие мягкие буквы, сухой бассейн и аниматор. Если вы с малышом до трех лет, то ему тоже можно в игровую, но вместе с родителями. Есть и отдельный туалет, адаптированный для детей. В комнате матери и ребенка есть столик для пеленания, пеленки, салфетки и стульчик для кормления.
Соосновательница Zanoza 0+ Эленика Корелова:
«Мы часто наблюдаем, как общение малышей в игровой комнате перерастает в дружбу родителей. В «Занозе» проходят встречи клубов и комьюнити по интересам, у нас выступают детские психологи и нутрициологи.
Работа с детьми — деликатный процесс. Бывает, что гости не всегда видят разницу между аниматором и няней, и ожидают, что детей будут водить в туалет, кормить и решать другие вопросы, которые выходят за рамки игровой комнаты. Мы всегда за честный и дружелюбный диалог, и подобные ситуации легко улаживаем.
Как и для любых сотрудников «Занозы», главное требование к аниматорам — любовь и интерес к людям и жизни. Именно поэтому аниматоров обожают маленькие гости. Родители заранее уточняют, кто в какие дни работает, и подстраиваются под расписание любимого аниматора. Первый визит у каждого ребенка особенный — большинство легко вступают в игру, к некоторым ищем специальный подход.
«Заноза» dog-friendly, но в игровую питомцев не пускаем — санитарные нормы важнее! Из главных требований: брать с собой носочки летом, воздержаться от визита при простуде».
Улица Новицкого, 2/5
С 8:00 до 21:00
barzanoza.ru
Cafe Krasnodar
Есть детская комната с администратором, который следит за детьми и их безопасностью, контролирует соблюдение правил. Для удобства мам и детей есть пеленальный столик и детские стулья. Здесь дети могут посмотреть мультики, порисовать, сложить пазлы. Есть большой кукольный дом.
Главная ценность детской — это оборудование и обучающий материал по системе психолога Марии Монтессори. Ее гуманистическая педагогика, предложенная в первой половине XX века, основана на свободном воспитании и сконцентрирована на развитии органов чувств с помощью дидактики и специально организованной среды. Это единственная игровая комната в ЮФО с такой системой. Администраторы прошли обучение у педагогов садов Монтессори.
Бренд-менеджер кафе «Краснодар» Александра Дудко:
«Подбирая персонал детской комнаты, мы отдаем предпочтения женщинам с педагогическим опытом. Кандидаты проходят тщательный отбор и предоставляют справку о несудимости и медицинскую книжку.
Что касается конфликтных ситуаций, в сезонный период иногда возникают спорные моменты из-за того, что ресторан находится в парке, и некоторые гости хотят оставить детей в нашей игровой и прогуляться по парку. Мы объясняем, что детская комната только для гостей, которые посещают наш ресторан.
В игровой можно самостоятельно находиться детям с двух лет, до этого возраста — в сопровождении взрослого. Ребенок должен быть здоров. Нельзя заходить с едой и в обуви. В комнате работает бактерицидная лампа, ежедневно проводят влажную уборку».
Улица Разведчика Леонова, 4
С 9:00 до 00:00
cafekrasnodar.ru
«АндерСон»
В семейном кафе организуют детские праздники и мастер-классы. В большой игровой зоне две комнаты. Больше всего дети любят бассейн с шарами. Аниматоры следят за безопасностью, играют с детьми и увлекают их развивающими играми и мастер-классами. Достаточно часто в игровую зону приезжают тематические герои и проводят ДЕТскотеки. Есть нюанс: дети до пяти лет, даже если выглядят на все семь, находятся в игровой только с родителями.
Сотрудники «АндерСона»:
Вокруг нашего кафе уже образовались целые родительские сообщества:
- Клуб будущих мам — интересные занятия для женщин, готовящихся стать мамами. Обсуждения самых актуальных тем, тренинги, программы.
- Самозащита и оборона — тренинги для детей на важные темы.
- Встреча с детским стоматологом для мам и детей — обучающие лекции, примеры, практики и все о зубках для самых маленьких.
- Английская школа детей — обучающие материалы, интересные задания, нестандартный подход к изучению языка и интересные способы учить английский с детства.
- Школа информатики — все о том, как устроен мир современных IT-технологий.
- Школа робототехники — развитие технических навыков и инженерного мышления у детей.
- Тренинги по этикету — инновационный образовательный проект для малышей, детей, подростков. Понятные пособия, памятки, аудио- и видеоуроки.
Кубанская набережная, 39
С 10:00 до 21:00
anderson-krasnodar.ru
Семейное кафе Golden Baby
Здесь очень большая детская зона с сеточным лабиринтом, сухим бассейном и батутами. Работает няня, для детей устраивают кулинарные мастер-классы.
Проезд Репина, 38/1
С 10:00 до 22:00
goldenbabycafe.ru
«Чадо»
Детская комната с множеством игрушек, доской для рисования, телевизором, детскими стульчиками для малышей. Услуги аниматоров бесплатны для всех гостей. Иногда проводят детские мастер-классы, например, по готовке бургеров.
Улица Дальняя, 8/1, ЖК «Тургенев»
С 8:00 до 22:00
Телеграм-канал
«Южанин»
В большой детской комнате находятся столики для рисования, игрушки, двухуровневый сеточный лабиринт и бассейн с шариками, куда можно скатиться по горкам. По воскресеньям в 13:00 проводят кулинарные мастер-классы для детей и устраивают анимационное шоу.
Улица Красная, 60
С 12:00 до 00:00
uzhaninkrd.familygardengroup.ru
Rodina Южной кухни
Игровая зона сделана в виде красочного двухэтажного парохода, где малыши могут представить себя мореплавателями и постоять у штурвала. Есть няня. Периодически проводят детские мастер-классы.
Улица Рашпилевская, 106а
С 11:00 до 00:00
rodina-cafe.ru
Angel Cakes
Здесь дети могут поиграть в светлом детском уголке с вигвамом. Построить замки из кубиков, играть среди деревянных игрушек, рисовать, раскрашивать картинки или листать книжку со сказками. Няни и аниматоров нет.
улица Восточно-Кругликовская, 10а
С 9:00 до 21:00
angelstore.ru, телеграм-канал
«СанРемо»
Есть большая и светлая детская площадка с деревянным скалодромом, вечевочными лесенками и большим сухим бассейном. Няни и аниматоров нет, но зона недалеко от столиков, чтобы родители могли присматривать за своими детьми.
улица Будённого, 129, ЖК «Центральный»
С 11:00 до 00:00
Аккаунт sanremokrd в инстаграме*
Melissa Sweets shop
В кофейне-кондитерской есть небольшой, но милый детский уголок с книжками, мягкими игрушками и детским стульчиком. Няни или аниматора, к сожалению, нет.
Улица Будённого, 129, ЖК «Центральный»
С 9:00 до 21:00
Аккаунт melissasweetsshop в инстаграме*
«Чайка Ливингстон»
Здесь большая, яркая детская комната с сухим бассейном и горками. Много разных игрушек. Аниматора или няни нет.
улица Восточно-Кругликовская, 26
С 8:00 до 23:00
livingstone.eat-and-trip.ru
«Макароны»
Для малышей есть небольшой детский уголок с деревянным домиком, игрушками и столиком с раскрасками. Няни и аниматоров нет. Дети от 3-х лет могут приготовить пасту или тирамису вместе с су-шефом ресторана на кулинарных мастер-классах.
улица Соколова, 82
С 8:00 до 00:00
macaroni.restaurant
Бургерная «Вакула»
Светлая детская зона с мягкими игрушками, конструктором, развивашками для малышей, доской и столиками для рисования, детским домиком и телевизором. В пятницу, субботу и воскресенье за малышами присматривает няня. В соседнем зале находится кафе «Диканька», которое тоже могут посетить родители, пока их дети в игровой.
Улица Промышленная, 21/1
С 11:00 до 22:00
vakula-burger.ru
Ресторан «Станъ»
В детской комнате на веранде первого этажа есть декоративная русская печь с ярким орнаментом, масса игрушек, домики, столики, раскраски. В выходные за маленькими гостями присматривает няня.
Кубанская набережная, 15
С 12:00 до 00:00
Телеграм-канал
«КотоМото»
Родители могут оставить своего ребенка в специальной игровой комнате «КотоМото» и пойти поесть или даже выпить в любой из корнеров «Фудмаркета». В «КотоМото» много игрушек и развивающих игр, скалодромом, два сухих бассейна, горки и канаты. Есть администратор и няня. Периодически аниматоры устраивают разные активности и проводят мастер-классы.
Улица Красная, 176, второй этаж
С 10:00 до 22:00
foodmarketcentergoroda.ru, ВК-группа
Стоимость посещения комнаты — 300 рублей в час.