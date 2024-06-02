На смену «Кинотавру» в Сочи придет новый фестиваль

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

Новый международный кинофестиваль пройдет осенью в Сочи

Организаторы объявили даты проведения международного фестиваля «КиноБраво».Презентация состоялась в Москве. 

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Событие пройдет с 28 сентября по 4 октября в Красной Поляне и Большом Сочи. Зрители смогут посмотреть и оценить около 30 картин из России и стран-партнеров, вышедшие в прокат с осени 2023 года до конца лета 2024-го. В программу войдут фильмы из Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии, ОАЭ, Казахстана, Турции, Сербии, Египта, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии, Узбекистана. Все показы будут бесплатными. Фильмы фестиваля лично представят их создатели.

Председателем «КиноБраво» станет оскароносный режиссер Марко Мюллер, бывший в жюри Венецианского фестиваля, киносмотров в Риме и Локарно, директор международных программ Пекинского кинофестиваля.

Как писали Юга.ру, в Сочи на Новый год забронировали самый дорогой пентхаус в России — 33 млн рублей за 11 дней.

Кино Кинопрокат Краснодар Сочи Фестивали

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На смену «Кинотавру» в Сочи придет новый фестиваль
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