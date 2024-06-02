На смену «Кинотавру» в Сочи придет новый фестиваль

Событие пройдет с 28 сентября по 4 октября в Красной Поляне и Большом Сочи. Зрители смогут посмотреть и оценить около 30 картин из России и стран-партнеров, вышедшие в прокат с осени 2023 года до конца лета 2024-го. В программу войдут фильмы из Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии, ОАЭ, Казахстана, Турции, Сербии, Египта, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии, Узбекистана. Все показы будут бесплатными. Фильмы фестиваля лично представят их создатели.

Председателем «КиноБраво» станет оскароносный режиссер Марко Мюллер, бывший в жюри Венецианского фестиваля, киносмотров в Риме и Локарно, директор международных программ Пекинского кинофестиваля.