В Сочи на Новый год забронировали самый дорогой пентхаус в России — 33 млн рублей за 11 дней
В Сочи в сфере недвижимости побит очередной ценовой рекорд
Аналитики девелопера курортной недвижимости FIVE заявили, что в Сочи заключили самую крупную арендную сделку на рынке жилья России. На новогодние праздники 2025 года забронировали пентхаус стоимостью 3 млн рублей за ночь. В общей сложности арендатор заплатил за предстоящий отдых 33 млн рублей.
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Площадь пентхауса в здании резиденций MANTERA Seaview residence, рассчитанного на шесть гостей, составляет 245 кв. метров. 70 квадратов занимает персональная терраса на шестом этаже комплекса с панорамными видами на Черное море и Кавказские горы.
В среднем по рынку самые дорогие номера в отелях 5* на новогоднюю ночь стоят 150-500 тыс. рублей/сутки. Коммерческий директор девелопера FIVE Елена Кабешева отметила, что в Сочи не хватает элитной недвижимости, чтобы удовлетворить растущий спрос. Именно поэтому подобные объекты бронируют более чем за год.
Как писали Юга.ру, в первом квартале 2024 года стоимость дач в Краснодарском крае выросла до 2,7 млн рублей. Это на 37% больше показателя аналогичного периода 2023-го.