В Сочи на Новый год забронировали самый дорогой пентхаус в России — 33 млн рублей за 11 дней

Аналитики девелопера курортной недвижимости FIVE заявили, что в Сочи заключили самую крупную арендную сделку на рынке жилья России. На новогодние праздники 2025 года забронировали пентхаус стоимостью 3 млн рублей за ночь. В общей сложности арендатор заплатил за предстоящий отдых 33 млн рублей.

Площадь пентхауса в здании резиденций MANTERA Seaview residence, рассчитанного на шесть гостей, составляет 245 кв. метров. 70 квадратов занимает персональная терраса на шестом этаже комплекса с панорамными видами на Черное море и Кавказские горы.

В среднем по рынку самые дорогие номера в отелях 5* на новогоднюю ночь стоят 150-500 тыс. рублей/сутки. Коммерческий директор девелопера FIVE Елена Кабешева отметила, что в Сочи не хватает элитной недвижимости, чтобы удовлетворить растущий спрос. Именно поэтому подобные объекты бронируют более чем за год.