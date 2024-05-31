В Краснодаре пройдет краевой турнир по силовому экстриму

В Краснодаре пройдут соревнования «Самый сильный человек Кубани»

Турнир по силовому экстриму анонсировал ТК «Центр Города». Жителей и гостей кубанской столицы приглашают стать зрителями и поддержать участников.

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Спортсменам предстоит поднимать бревно весом 110 кг, бегать со 100-килограммовыми мешками, тянуть грузовик и другие испытания. Кроме того, для гостей соревнований также организуют силовые конкурсы с призами. Начало в 11:00, вход свободный. ТК «Центр Города» находится по адресу улица Красная, 176.