В Краснодаре пройдет краевой турнир по силовому экстриму
В Краснодаре пройдут соревнования «Самый сильный человек Кубани»
Турнир по силовому экстриму анонсировал ТК «Центр Города». Жителей и гостей кубанской столицы приглашают стать зрителями и поддержать участников.
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Спортсменам предстоит поднимать бревно весом 110 кг, бегать со 100-килограммовыми мешками, тянуть грузовик и другие испытания. Кроме того, для гостей соревнований также организуют силовые конкурсы с призами.
Начало в 11:00, вход свободный. ТК «Центр Города» находится по адресу улица Красная, 176.
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