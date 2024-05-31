В Краснодаре пройдет краевой турнир по силовому экстриму

Краснодарский край

Распечатать

  • © Николай Ильин, ЮГА.ру
    © Николай Ильин, ЮГА.ру

В Краснодаре пройдут соревнования «Самый сильный человек Кубани»

Турнир по силовому экстриму анонсировал ТК «Центр Города». Жителей и гостей кубанской столицы приглашают стать зрителями и поддержать участников.

Читайте также:

Спортсменам предстоит поднимать бревно весом 110 кг, бегать со 100-килограммовыми мешками, тянуть грузовик и другие испытания. Кроме того, для гостей соревнований также организуют силовые конкурсы с призами.

Начало в 11:00, вход свободный. ТК «Центр Города» находится по адресу улица Красная, 176.

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара анонсировала старт Всероссийской велосипедной гонки. Она состоится 1 июня в 11:30 на территории стадиона «Кубань» на улице Железнодорожной, 49. Вход свободный.

Краснодар Спорт

Новости

В Краснодаре пройдет краевой турнир по силовому экстриму
Краснодарский край стал самым популярным регионом для отдыха с животными. Легко ли найти dog-friendly отель?
Сочи и Якутск свяжут регулярные беспосадочные рейсы
Зоопсихологи и парад бульдогов: в Сочи пройдет собачий фестиваль «Море лап»
В Японском саду Краснодара выступит группа Jambey Music
В Краснодаре открылась выставка «В поиске цвета»

Лента новостей

Дети из Краснодара и Сочи попали в шоу «Суперниндзя»
29 мая, 14:46
Дети из Краснодара и Сочи попали в шоу «Суперниндзя»
Родители рассказали, во что им это обошлось и как изменило жизнь
Плюшевые убийцы, люди в масках, футбольный эскорт
Вчера, 12:50
Плюшевые убийцы, люди в масках, футбольный эскорт
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 30 мая
В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае
27 мая, 16:06
В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае
Репортаж из вагона

Реклама на сайте