В Краснодаре пройдет Всероссийский велозабег

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Мэрия Краснодара анонсировала старт Всероссийской велосипедной гонки

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о проведении в городе Всероссийской велогонки. Она состоится 1 июня в 11:30 на территории стадиона «Кубань» на улице Железнодорожной, 49. Вход свободный.

«Тотальное ощущение счастья»:

В соревнованиях будут участвовать 150 человек. Им предстоит преодолеть дистанции от 300 до 3500 метров в разных возрастных категориях.

По данным администрации, «Всемирный день велосипедиста» пройдет 1 июня во всех муниципалитетах Краснодарского края.

Напомним, что летом в Сочи откроют 150 километров пешеходных и веломаршрутов.

Как писали ранее Юга.ру, 2 июня в Геленджике пройдет женский забег.

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