В Краснодаре пройдет Всероссийский велозабег
Мэрия Краснодара анонсировала старт Всероссийской велосипедной гонки
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о проведении в городе Всероссийской велогонки. Она состоится 1 июня в 11:30 на территории стадиона «Кубань» на улице Железнодорожной, 49. Вход свободный.
«Тотальное ощущение счастья»:
В соревнованиях будут участвовать 150 человек. Им предстоит преодолеть дистанции от 300 до 3500 метров в разных возрастных категориях.
По данным администрации, «Всемирный день велосипедиста» пройдет 1 июня во всех муниципалитетах Краснодарского края.
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