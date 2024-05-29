В Краснодаре пройдет Всероссийский велозабег

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о проведении в городе Всероссийской велогонки. Она состоится 1 июня в 11:30 на территории стадиона «Кубань» на улице Железнодорожной, 49. Вход свободный.

В соревнованиях будут участвовать 150 человек. Им предстоит преодолеть дистанции от 300 до 3500 метров в разных возрастных категориях.

По данным администрации, «Всемирный день велосипедиста» пройдет 1 июня во всех муниципалитетах Краснодарского края.