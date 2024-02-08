В Краснодаре в марте начнется строительство сквера им. Гатова

7 февраля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что в марте планируется начать благоустройство сквера им. Гатова. На территории также установят памятник руководителю творческого объединения «Премьера».

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«В марте ожидаем доведения денежных средств, после чего приступим к работам. Здесь же установим и памятник основателю и руководителю творческого объединения «Премьера». Место размещения выберем, основываясь на предпочтении его супруги Татьяны Михайловны Гатовой», — рассказал Наумов.

Напомним, что в конце мая 2023 года сквер им. Гатова победил в рейтинговом голосовании по благоустройству территорий в Краснодаре. Он находится на пересечении улиц Селезнева и Стасова. Площадь благоустройства — 12 868 кв.м. Зелёная зона расположена рядом с театром «Премьера».

На основной аллее сквера планируют заменить тротуар и организовать зоны отдыха. Детские площадки перенесут в западную часть территории и установят на них новое оборудование.



Узнать подробнее о благоустройстве и посмотреть эскизы сквера им. Гатова можно здесь.