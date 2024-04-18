Больше 400 млн рублей налогов за три месяца заплатила игорная зона «Красная Поляна» в Сочи

По данным ассоциации, по итогам I квартала 2024 года российские игорные зоны перечислили в бюджет в совокупности больше 730 млн рублей налогов. Из них больше 400 млн рублей составляют налоговые отчисления сочинской игорной зоны «Красная Поляна», что на 3,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом редакции сайта Ассоциации туроператоров atorus.ru сообщила Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма, АИРИС. В АИРИС входят игорная зона «Красная Поляна» (Сочи), игорная зона «Сибирская Монета» (Алтай), казино Tigre de Cristal (Владивосток) и казино SOBRANIE (Калининград).

Юга.ру писали, что в 2009 году в России запретили игорный бизнес за исключением нескольких специальных зон. Первой такой игорной зоной в стране стала «Азов-Сити», расположенная на границе Щербиновского района Краснодарского края и Ростовской области. Она открылась в том же 2009 году.

Закон не позволяет размещать более одной игорной зоны в одном регионе. При этом в 2014 году Путин подписал указ о создании игорных зон в Сочи и в Крыму. Казино в Красной поляне открыли в январе 2017 года, а 13 декабря 2018 года «Азов-Сити» ликвидировали.