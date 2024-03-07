Для полного счастья краснодарцам нужно 222 тысячи рублей в месяц — опрос
Чтобы быть счастливыми, жители Краснодара должны зарабатывать 222 тыс. рублей в месяц
В сентябре 2023 года эта сумма равнялась 205 тыс. рублей, а год назад, в марте 2023-го, 195 тыс. рублей.
Эти данные привел сервис по поиску работы SuperJob, проведя опрос «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»
Результаты опроса показали, что самые высокие запросы у жителей Москвы — 267 тыс. рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (250 тыс. рублей). На третьем — Санкт-Петербург (237 тыс. рублей). В топ-5 вошли Челябинск (235 тыс. рублей), Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (по 233 тысячи рублей). Самая низкая идеальная зарплата у жителей Кирова: 178 тыс. рублей в месяц.
В Краснодарском крае лишь 6,4% зарплат выше 100 тыс. рублей в месяц:
В среднем россиянам для счастья необходимо 215 тыс. рублей в месяц. Мужчинам — на 30% больше, чем женщинам: 244 и 189 тыс. рублей соответственно. Скромнее всего свое счастье оценивает молодежь до 24 лет: меньше 160 тыс. рублей в месяц.
Желания зависят от уровня дохода: если россиянин зарабатывает до 50 тыс. рублей в месяц, то идеальную зарплату оценивает в 173 тыс. рублей, людям с заработком от 100 тыс. рублей нужно 290 тыс.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2023 года эксперты посчитали, что в Краснодарском крае зарплату больше 1 млн рублей получают 349 человек.