Для полного счастья краснодарцам нужно 222 тысячи рублей в месяц — опрос

Чтобы быть счастливыми, жители Краснодара должны зарабатывать 222 тыс. рублей в месяц

В сентябре 2023 года эта сумма равнялась 205 тыс. рублей, а год назад, в марте 2023-го, 195 тыс. рублей.

Эти данные привел сервис по поиску работы SuperJob, проведя опрос «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»

Результаты опроса показали, что самые высокие запросы у жителей Москвы — 267 тыс. рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (250 тыс. рублей). На третьем — Санкт-Петербург (237 тыс. рублей). В топ-5 вошли Челябинск (235 тыс. рублей), Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (по 233 тысячи рублей). Самая низкая идеальная зарплата у жителей Кирова: 178 тыс. рублей в месяц.