Для отдыха с животными туристы чаще всего выбирают гостиницы Краснодарского края и Московской области. Однако некоторые dog-friendly отели берут за это дополнительную плату

28 мая Российский союз туриндустрии сообщил, что самыми популярными регионами для размещения с животными стали Московская область и Краснодарский край. Туристы чаще останавливаются в Сочи или Туапсе, в Анапе таких отелей мало, говорится в исследовании. По данным исследования, тренд на проживание в отелях с животными в России растет, в 2023 году их искали на 46% чаще, чем в 2022. Туристы предпочитают отдыхать с собаками некрупных пород, кошек в путешествия берут значительно реже.

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Несмотря на растущий спрос, не все отельеры готовы размещать туристов с животными. Каждый запрос на размещение рассматривается индивидуально.

Жительница Краснодара Диана Пестова рассказала Юга.ру, что примерно два раза в месяц отдыхает в отелях края вместе со своей собакой породы бивер-йорк, но найти подходящую гостиницу не всегда просто. «В мае я хотела отдохнуть в dog-friendly отеле Анапы категории «всё включено». Но мне выставили странные требования: за номер с собакой я должна была доплатить 12 тысяч рублей (за 3 суток), при этом было запрещено брать питомца в ресторан и зону бассейна, даже в переноске — животное должно было сидеть в номере. Я выбрала другой отель, где была фиксированная доплата 5 тысяч рублей, мне этот вариант подошел, потому что мы жили 5 дней, но для остановки на сутки это накладно.

Небольшие частные отели охотнее принимают с собакой, чем крупные сетевые. Еще важно учитывать габариты собаки, при заселении обычно спрашивают её размеры. С маленькими песиками, как мой Марк, заселиться гораздо проще».