Зоопсихологи и парад бульдогов: в Сочи пройдет собачий фестиваль «Море лап»
Фестиваль «Море лап» пройдет 2 июня в «Сочи Парке». В программе лекции зоопсихологов, кинологов и других специалистов, а также парад французских бульдогов (0+)
Черноморское ветеринарное сообщество проведет фестиваль «Море лап» в «Сочи Парке» 2 июня. Организаторы приглашают на праздник владельцев домашних животных.
На фестивале будет работать площадка приюта бездомных животных, где желающие смогут забрать домой пушистого друга.
В программе:
- лекции зоопсихологов и кинологов;
- бесплатные консультации ветеринаров;
- мастер-классы по дрессуре;
- полоса препятствий и игровая зона для собак;
- бесплатная мобильная лаборатория;
- ярмарка зоотоваров и зона приюта;
- интерактивные зоны для питомцев, взрослых и детей;
- розыгрыш призов от организаторов и партнеров.
Гостей также ждут парад французских бульдогов, концерт неоклассики и показ фильма о животных.
Фестиваль пройдет на территории «Сочи Парк Отеля» по адресу: проспект Континентальный, 6/6. Вход свободный.
Справка. Организаторы фестиваля «Море лап» поддерживают развитие pet-friendly культуры (англ. pet — питомец, friendly — дружелюбный). Она подразумевает создание доступной среды для людей с питомцами.
Как писали Юга.ру, в 2023 году фестиваль прошел в сочинском парке «Ривьера». После его проведения парк стал доступен для прогулок с питомцами, хотя ранее это было запрещено.