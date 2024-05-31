Зоопсихологи и парад бульдогов: в Сочи пройдет собачий фестиваль «Море лап»

Краснодарский край

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  • Первый парад домашних животных в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Первый парад домашних животных в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру

Фестиваль «Море лап» пройдет 2 июня в «Сочи Парке». В программе лекции зоопсихологов, кинологов и других специалистов, а также парад французских бульдогов (0+)

Черноморское ветеринарное сообщество проведет фестиваль «Море лап» в «Сочи Парке» 2 июня. Организаторы приглашают на праздник владельцев домашних животных.

На фестивале будет работать площадка приюта бездомных животных, где желающие смогут забрать домой пушистого друга.

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В программе:

  • лекции зоопсихологов и кинологов;
  • бесплатные консультации ветеринаров;
  • мастер-классы по дрессуре;
  • полоса препятствий и игровая зона для собак;
  • бесплатная мобильная лаборатория;
  • ярмарка зоотоваров и зона приюта;
  • интерактивные зоны для питомцев, взрослых и детей;
  • розыгрыш призов от организаторов и партнеров.

Гостей также ждут парад французских бульдогов, концерт неоклассики и показ фильма о животных. 

Фестиваль пройдет на территории «Сочи Парк Отеля» по адресу: проспект Континентальный, 6/6. Вход свободный.

Справка. Организаторы фестиваля «Море лап» поддерживают развитие pet-friendly культуры (англ. pet — питомец, friendly — дружелюбный). Она подразумевает создание доступной среды для людей с питомцами. 

Как писали Юга.ру, в 2023 году фестиваль прошел в сочинском парке «Ривьера». После его проведения парк стал доступен для прогулок с питомцами, хотя ранее это было запрещено.

Животные Сочи Сочи Парк Фестивали

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