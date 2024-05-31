Зоопсихологи и парад бульдогов: в Сочи пройдет собачий фестиваль «Море лап»

Первый парад домашних животных в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру

Первый парад домашних животных в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру

Фестиваль «Море лап» пройдет 2 июня в «Сочи Парке». В программе лекции зоопсихологов, кинологов и других специалистов, а также парад французских бульдогов (0+)

Черноморское ветеринарное сообщество проведет фестиваль «Море лап» в «Сочи Парке» 2 июня. Организаторы приглашают на праздник владельцев домашних животных.



На фестивале будет работать площадка приюта бездомных животных, где желающие смогут забрать домой пушистого друга.

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В программе: лекции зоопсихологов и кинологов;

бесплатные консультации ветеринаров;

мастер-классы по дрессуре;

полоса препятствий и игровая зона для собак;

бесплатная мобильная лаборатория;

ярмарка зоотоваров и зона приюта;

интерактивные зоны для питомцев, взрослых и детей;

розыгрыш призов от организаторов и партнеров.

Гостей также ждут парад французских бульдогов, концерт неоклассики и показ фильма о животных.



Фестиваль пройдет на территории «Сочи Парк Отеля» по адресу: проспект Континентальный, 6/6. Вход свободный. Справка. Организаторы фестиваля «Море лап» поддерживают развитие pet-friendly культуры (англ. pet — питомец, friendly — дружелюбный). Она подразумевает создание доступной среды для людей с питомцами.