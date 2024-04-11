Численность домашних питомцев в Краснодаре достигла 418 тысяч

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

Численность домашних питомцев в России за три года выросла на 11% и достигла 74,8 млн

Кошек в стране стало больше на 5,5 млн (+13%), а собак — на 1,7 млн (+7%). Питомцев имеют 56% семей. У 11% есть только собака, у 30% — только кошка, а у 16% семей есть оба животных.

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По данным Центра питания и благополучия животных, 29% кошек и 60% собак являются породистыми. Самые популярные породы первых — британская короткошерстная, шотландская вислоухая, сиамская, мейн-кун и сибирская, вторых — немецкая овчарка, среднеазиатская овчарка, чихуахуа, йоркшир-терьер и сибирская лайка.

Численность домашних животных в Краснодаре достигла 418 тыс.: кошек 311 тыс. (+26%), собак — 107 тыс. (+22%). 

Основным барьером к заведению питомца по-прежнему остается фактор недостатка времени на уход за ним. Еще одно важное препятствие — нехватка места в жилище.

Чаще всего кошек россияне забирают с улицы или получают в «добрые руки» (40%). На втором месте рождение животного дома (18%), на третьем — покупка или подарок знакомых (14%).

Собаки в основном приходят в дом после покупки в питомнике или у заводчика (27%). Реже их подбирают на улице (24%), берут у знакомых или получают в подарок (по 14%).

Как писали Юга.ру, на Ставрополье хотят штрафовать нарушителей правил содержания и выгула домашних животных.

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