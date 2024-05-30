В Краснодаре открылась выставка «В поиске цвета»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от Краснодарского Союза Художников
    © Скриншот фото из письма от Краснодарского Союза Художников

В Краснодаре можно оценить более 60 живописных полотен (12+)

Выставочный зал Союза художников анонсировал экспозицию «В поиске цвета» Андрея Иноземцева и Инны Назаренко. Она доступна к посещению с 29 мая по 12 июня.

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Представлено более 60 живописных полотен. Произведения авторов в большей степени посвящены Крыму, его живописным улицам, морским пейзажам и цветочным композициям.

«Уверены, что такой творческий дуэт станет праздником и приятным открытием в культурной жизни юга России и подарит зрителю по-настоящему летнее настроение», — считают организаторы.

Выставка проходит по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в репертуаре Молодежного театра Краснодара появится спектакль «Любовь и голуби». В основе сценария лежит одноименная пьеса Владимира Гуркина.

Афиша Искусство Краснодар Музеи

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