В Краснодаре открылась выставка «В поиске цвета»

© Скриншот фото из письма от Краснодарского Союза Художников

© Скриншот фото из письма от Краснодарского Союза Художников

В Краснодаре можно оценить более 60 живописных полотен (12+)

Выставочный зал Союза художников анонсировал экспозицию «В поиске цвета» Андрея Иноземцева и Инны Назаренко. Она доступна к посещению с 29 мая по 12 июня.

Представлено более 60 живописных полотен. Произведения авторов в большей степени посвящены Крыму, его живописным улицам, морским пейзажам и цветочным композициям. «Уверены, что такой творческий дуэт станет праздником и приятным открытием в культурной жизни юга России и подарит зрителю по-настоящему летнее настроение», — считают организаторы. Выставка проходит по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.