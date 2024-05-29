В Краснодаре запускают новый сезон проекта «Кино нашего двора»

28 мая организаторы киновечера опубликовали анонс в телеграм-канале «Центр событий». Первый бесплатный кинопоказ состоится 1 июня на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне. В 19:30 будет выступление группы «Сок». В 20:00 жители и гости города смогут посмотреть фильм «Катя-Катя».

Действие ленты происходит в двух временных рамках. Первая сюжетная линия развивается весной 1942 года. Московская школьница Катя переписывается с незнакомым ей курсантом военно-морского училища Костей. При отправке на фронт его эшелон должен проехать через Москву, и у них есть шанс встретиться. Вторая линия происходит в наши дни. Столичная талантливая скрипачка Катя, сама того не осознавая, начинает идти по следам истории Кати и Кости, её сверстников из военных лет.

Организаторы рекомендуют взять с собой на показ коврик, плед или стул, а также средство от комаров.