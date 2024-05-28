В Краснодаре состоится премьера спектакля «Любовь и голуби»

Краснодарский край

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  • Краснодарский муниципальный молодежный театр © Фото Юга.ру
    Краснодарский муниципальный молодежный театр © Фото Юга.ру

В репертуаре Молодежного театра Краснодара появится спектакль «Любовь и голуби» (16+)

27 мая пресс-служба Краснодарского молодежного театра сообщила Юга.ру, что труппа начала репетировать новый спектакль «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина.

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Режиссером предстоящей премьеры выступает Александр Кладько, художником — Александр Якунин. Роли исполняют Дмитрий Морщаков, Алексей Алексеев, Юлия Макарова, Елена Дементьева, Оксана Трегубова, Владислав Гоголев, Анастасия Ковьярова.

Владимир Гуркин — автор пьес «Риск», «Зажигаю днём свечу», «Музыканты», «Золотой человек», «Прибайкальская кадриль», «Саня, Ваня, с ними Римас». «Любовь и голуби» после премьеры в «Современнике» в 1982 году сразу вошла в золотой фонд русской классики.

Премьера спектакля в Молодежном театре намечена на 11 июля.

Как писали Юга.ру, иммерсивный театр «Дом мецената» поставил в Краснодаре спектакль «Письма Ренаты». Он проходит в новых убранствах старинного дома Акритаса. 

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