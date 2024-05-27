В Кисловодске в подземных переходах откроют арт-галереи местных художников
Власти Кисловодска обновят пять подземных переходов. После ремонта в них разместят картины местных художников
27 мая пресс-служба мэрии Кисловодска сообщила о капремонте пяти подземных переходов в центре города. Стоимость работ оценили примерно в 200 млн рублей.
Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:
В подземных переходах сделают новые облицовку из гранита, ступени, освещение и гидроизоляцию, чтобы избежать затопления. Сейчас выбирают дизайн стен. Специалисты приступят к работам в 2024 году.
После ремонта в переходах планируют создать арт-галереи. Там местные художники смогут расположить репродукции своих картин.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Кисловодске появится арт-резиденция с инсталляциями и картинами из переработанного мусора.