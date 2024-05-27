В Кисловодске в подземных переходах откроют арт-галереи местных художников

Ставропольский край

Распечатать

  • Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой
    Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой

Власти Кисловодска обновят пять подземных переходов. После ремонта в них разместят картины местных художников

27 мая пресс-служба мэрии Кисловодска сообщила о капремонте пяти подземных переходов в центре города. Стоимость работ оценили примерно в 200 млн рублей.

Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура:

В подземных переходах сделают новые облицовку из гранита, ступени, освещение и гидроизоляцию, чтобы избежать затопления. Сейчас выбирают дизайн стен. Специалисты приступят к работам в 2024 году. 

После ремонта в переходах планируют создать арт-галереи. Там местные художники смогут расположить репродукции своих картин. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Кисловодске появится арт-резиденция с инсталляциями и картинами из переработанного мусора.

Благоустройство Искусство Капремонт Кисловодск

Новости

В Краснодаре поставили новый иммерсивный спектакль «Письма Ренаты»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Место встречи»
В Кисловодске в подземных переходах откроют арт-галереи местных художников
Казаки, купцы, торговцы и городские обыватели. В Кисловодске проведут бесплатную экскурсию
Летом в Сочи откроют 150 километров пешеходных и веломаршрутов
Жителям Сочи ограничили доступ к пляжу «Санта-Барбара»

Лента новостей

В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае
Вчера, 16:06
В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае
Репортаж из вагона
Три разные команды были чемпионами в ходе одного тайма
26 мая, 14:40
Три разные команды были чемпионами в ходе одного тайма
Разбор матча между «Краснодаром» и «Динамо» и драматичной развязки чемпионата по футболу
Сон для усталых взрослых людей
24 мая, 10:55
Сон для усталых взрослых людей
Как вовремя распознать бессонницу и апноэ и наконец-то выспаться

Реклама на сайте