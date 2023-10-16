В Сочи прошел собачий фестиваль «Море лап». Показываем самое милое событие выходных
Большой собачий фестиваль прошел в сочинском парке «Ривьера». Собрали фото пушистых участников
В минувшее воскресенье в Сочи прошел фестиваль «Море лап». Его проводило Черноморское ветеринарное сообщество. Участники могли получить бесплатные консультации ветеринаров и кинологов, послушать лекции по уходу за животными и поиграть с питомцами в интерактивных зонах.
Организаторы отметили, что раньше территорию «Ривьеры» запрещали посещать с собаками, пишет ТАСС. Парк стал доступен для прогулок с питомцами с 15 октября. А после реконструкции там появится специальная площадка для выгула собак.
На фестивале были собаки разных пород. Вот так преодолевала полосу препятствий одна из участниц — Стефа.
Среди участников был пес Макс с разными глазами:
Еще одна участница фестиваля — китайская хохлатая Ася:
А вот так слушал лекцию лабрадор Лорд, героический пес, трижды донор крови:
А вот фото победительницы показа — французского бульдога Аюши:
На этих снимках пушистые участницы Лекси и Джонни:
Также на фестивале были питомцы из приюта — Ясина и Фокс. Собаки все еще ищут семью. Чтобы их забрать, нужно обратиться по номеру телефона: 8 (988) 163-75-73.
Кроме того, в рамках фестиваля прошел парад шпицев. Сообщается, что участие в нем приняли 189 пушистых хвостиков.
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