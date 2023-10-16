В Сочи прошел собачий фестиваль «Море лап». Показываем самое милое событие выходных

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено Юга.ру Дмитрием Чигаревым
    © Фото предоставлено Юга.ру Дмитрием Чигаревым

Большой собачий фестиваль прошел в сочинском парке «Ривьера». Собрали фото пушистых участников

В минувшее воскресенье в Сочи прошел фестиваль «Море лап». Его проводило Черноморское ветеринарное сообщество. Участники могли получить бесплатные консультации ветеринаров и кинологов, послушать лекции по уходу за животными и поиграть с питомцами в интерактивных зонах. 

Организаторы отметили, что раньше территорию «Ривьеры» запрещали посещать с собаками, пишет ТАСС. Парк стал доступен для прогулок с питомцами с 15 октября. А после реконструкции там появится специальная площадка для выгула собак.

На фестивале были собаки разных пород. Вот так преодолевала полосу препятствий одна из участниц — Стефа.

  • © Фото Елены Ленко
    © Фото Елены Ленко
  • © Фото Елены Ленко
    © Фото Елены Ленко
  • © Фото Елены Ленко
    © Фото Елены Ленко

Среди участников был пес Макс с разными глазами:

Еще одна участница фестиваля — китайская хохлатая Ася:

А вот так слушал лекцию лабрадор Лорд, героический пес, трижды донор крови:

А вот фото победительницы показа — французского бульдога Аюши:

На этих снимках пушистые участницы Лекси и Джонни:

Также на фестивале были питомцы из приюта — Ясина и Фокс. Собаки все еще ищут семью. Чтобы их забрать, нужно обратиться по номеру телефона: 8 (988) 163-75-73

Кроме того, в рамках фестиваля прошел парад шпицев. Сообщается, что участие в нем приняли 189 пушистых хвостиков. 

Ранее Юга.ру писали, что краснодарский приют для животных «Краснодог» отметил свое 20-летие. Посмотреть репортаж с праздника и узнать, как помочь животным, можно в нашем материале.

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