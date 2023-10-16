В Сочи прошел собачий фестиваль «Море лап». Показываем самое милое событие выходных

В минувшее воскресенье в Сочи прошел фестиваль «Море лап». Его проводило Черноморское ветеринарное сообщество. Участники могли получить бесплатные консультации ветеринаров и кинологов, послушать лекции по уходу за животными и поиграть с питомцами в интерактивных зонах.

Организаторы отметили, что раньше территорию «Ривьеры» запрещали посещать с собаками, пишет ТАСС. Парк стал доступен для прогулок с питомцами с 15 октября. А после реконструкции там появится специальная площадка для выгула собак.