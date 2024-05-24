Дрессировщик предложил разводить слонов в Сочи и оценил проект в 500 млн рублей

По его словам, у себя на родине ушастых великанов не хватает. Популяция индийских особей составляет всего 50 тыс., африканских же насчитывается в 12 раз больше — 600 тыс. При этом на десять умерших слонов рождается всего один.

«За счет расширения промышленных производств популяция слонов сокращается. Кроме того, слоновая кость до сих пор влияет на убыль животных. Да и места обитания вырубаются и застраиваются. Поэтому мы решили, что будущий проект призван помочь в этой миссии. В России много места, а субтропический климат Сочи максимально благоприятен для этих животных», — рассказал Дементьев-Корнилов.

Разводить слонов собираются с последующим переселением потомства на родину — юго-восток Азии в Индокитай.

Сейчас разрабатывается план застройки питомника. В нем будет крытый вольер с зоной для купания. У животных будет беспрепятственный доступ к природе. Рядом планируют построить глэмпинг на 100 человек. Общая стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей.