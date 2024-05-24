Дрессировщик предложил разводить слонов в Сочи и оценил проект в 500 млн рублей

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото wirestock, Freepik.com
    © Фото wirestock, Freepik.com

Дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов представил проект разведения слонов на территории Сочи

По его словам, у себя на родине ушастых великанов не хватает. Популяция индийских особей составляет всего 50 тыс., африканских же насчитывается в 12 раз больше — 600 тыс. При этом на десять умерших слонов рождается всего один.

Андрей Дементьев-Корнилов добавил, что уменьшение численности связано с антропогенной нагрузкой.

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«За счет расширения промышленных производств популяция слонов сокращается. Кроме того, слоновая кость до сих пор влияет на убыль животных. Да и места обитания вырубаются и застраиваются. Поэтому мы решили, что будущий проект призван помочь в этой миссии. В России много места, а субтропический климат Сочи максимально благоприятен для этих животных», — рассказал Дементьев-Корнилов.

Разводить слонов собираются с последующим переселением потомства на родину — юго-восток Азии в Индокитай.

Сейчас разрабатывается план застройки питомника. В нем будет крытый вольер с зоной для купания. У животных будет беспрепятственный доступ к природе. Рядом планируют построить глэмпинг на 100 человек. Общая стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей.

Как писали Юга.ру, 2 мая полиция начала проверку конезавода на Ставрополье. Зоозащитники заявили, что он заморил голодом 50 породистых лошадей.

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