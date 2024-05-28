Клиенты СДЭК три дня не могут отправить и получить посылки из-за технического сбоя

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя lifeforstock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя lifeforstock с сайта freepik.com

Курьерская служба СДЭК не может устранить технический сбой третьи сутки

Утром 26 мая СДЭК сообщил о приостановке обработки посылок «по техническим причинам». В компании пообещали, что 27 мая все пункты выдачи будут работать в штатном режиме. Однако 27 мая на сайте сервиса появилось новое оповещение о техническом сбое. В этот день клиенты не могли отправлять и получать свои посылки. 

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«Вследствие технического сбоя в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны приём и выдача отправлений. Все посылки будут нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем. В данный момент мы работаем над восстановлением работоспособности наших сервисов», — заявили 27 мая в СДЭК.

28 мая компания все еще не смогла возобновить обслуживание клиентов. Когда именно сервис доставки восстановит работу — не уточняется:

«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание».

Как писали ранее Юга.ру, в январе 2024 года в Санкт-Петербурге сгорел склад Wildberries площадью 70 тыс. кв. метров. Ущерб от пожара, по данным экспертов, составил примерно 17 млрд рублей.

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Клиенты СДЭК три дня не могут отправить и получить посылки из-за технического сбоя
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