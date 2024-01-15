Ущерб от пожара на складе Wildberries под Санкт-Петербургом может составить 17 млрд рублей

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В складском комплексе Wildberries под Санкт-Петербургом устраняют последствия крупного пожара, который произошел 13 января

По словам экспертов, это может занять несколько месяцев. Ущерб, по предварительным данным, достигает 17 млрд рублей или около 1% от общего товарооборота маркетплейса.

В ближайшее время онлайн-ритейлеру предстоит вернуть средства покупателям, не получившим свои оплаченные заказы, и компенсировать потери продавцам, чей товар сгорел.

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Выплаты продавцам стартуют с 15 января. Их размер посчитают так, как если бы товар продали 13 января. Торговцы рассказали, что ранее в подобных ситуациях компенсации приходилось ждать до трех месяцев.  

Для компании самым сложным будет не выплатить деньги, а найти новый склад при остром дефиците на рынке свободных помещений. Сроки доставки товаров на северо-западе России могут вырасти.

При этом пресс-служба компании рассказала СМИ, что новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге планируют открыть в течение двух недель. В то же время телеграм-канал Shot привел переписку из рабочего чата, где представитель маркетплейса пообещал сотрудникам сгоревшего склада запустить новый сортировочный центр всего за неделю.

Как писали Юга.ру, в ночь с 12 на 13 января в поселке Шушары под Санкт-Петербургом загорелся склад компании Wildberries. Пожар затронул площадь 70 тыс. квадратных метров, при этом произошло обрушение на площади 50 тыс. квадратных метров. Предварительно причиной происшествия называют неисправность электропроводки.

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