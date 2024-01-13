В Санкт-Петербурге сгорел склад Wildberries площадью 70 тыс. квадратных метров. Главное

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала МЧС России, t.me/mchs_official
    © Скриншот видео из телеграм-канала МЧС России, t.me/mchs_official

В ночь с 12 на 13 января в поселке Шушары под Санкт-Петербургом загорелся склад компании Wildberries

Пожар произошел на складе, расположенном на Московском шоссе, 153. По оценке МЧС России пожар затронул площадь 70 тыс. квадратных метров, при этом произошло обрушение на площади 50 тыс. квадратных метров. В 10:02 ведомство сообщило, что огонь тушат 270 человек и 57 единиц техники.

В 11:14 МЧС сообщило, что пожар локализован, дальнейшее распространение огня удалось остановить. Пожарные отстояли часть территории складского комплекса, не допустили возгорания на электроподстанции и парковке грузового транспорта.

Собеседник в оперативных службах рассказал ТАСС, что в момент пожара на складе пожарная сигнализация была отключена из-за неоднократных ложных срабатываний. «Фонтанка» опубликовала данные о том, что объект официально не введен в эксплуатацию.

Пресс-служба Wildberries сообщила, что в 7:20 на складе находилось около 1200 человек, их эвакуировали. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

Предварительно причиной пожара называют неисправность электропроводки.

По данным РБК, страховые компании оценивают ущерб предварительно в сумму около 10 млрд рублей. Однако собеседник издания допустил, что максимальная сумма может достичь 20 млрд рублей.

В ноябре Юга.ру писали о том, что в Ейске двое суток тушили пожар на складе сельхозпродукции.

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В Санкт-Петербурге сгорел склад Wildberries площадью 70 тыс. квадратных метров. Главное
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