В Краснодаре поставили новый иммерсивный спектакль «Письма Ренаты»
Иммерсивный театр «Дом мецената» поставил в Краснодаре новый спектакль «Письма Ренаты» (18+)
Он проходит в новых убранствах старинного дома Акритаса. Постановку создали по мотивам тайной переписки между поэтом и его любовницей и музой, которая подарила ему вдохновение для написания произведения «Огненный ангел». Спектакль оформлен оперным пением.
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