В Краснодаре поставили новый иммерсивный спектакль «Письма Ренаты»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

Иммерсивный театр «Дом мецената» поставил в Краснодаре новый спектакль «Письма Ренаты» (18+)

Он проходит в новых убранствах старинного дома Акритаса. Постановку создали по мотивам тайной переписки между поэтом и его любовницей и музой, которая подарила ему вдохновение для написания произведения «Огненный ангел». Спектакль оформлен оперным пением.

Читайте также:

Продолжительность шоу 1,5 часа. Показы пройдут 14-15 июня, а также 21-22 июня. Стоимость билетов 2000 рублей, узнать подробности и приобрести их можно на сайте. Локация — улица Красная 64.


Как писали Юга.ру, краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» 2 июня проведет лекцию «Пушкин — наше всё, или Правда и вымысел о «солнце русской поэзии».

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения Театры

Новости

В Краснодаре поставили новый иммерсивный спектакль «Письма Ренаты»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Место встречи»
В Кисловодске в подземных переходах откроют арт-галереи местных художников
Казаки, купцы, торговцы и городские обыватели. В Кисловодске проведут бесплатную экскурсию
Летом в Сочи откроют 150 километров пешеходных и веломаршрутов
Жителям Сочи ограничили доступ к пляжу «Санта-Барбара»

Лента новостей

В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае
Сегодня, 16:06
В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае
Репортаж из вагона
Три разные команды были чемпионами в ходе одного тайма
Вчера, 14:40
Три разные команды были чемпионами в ходе одного тайма
Разбор матча между «Краснодаром» и «Динамо» и драматичной развязки чемпионата по футболу
Сон для усталых взрослых людей
24 мая, 10:55
Сон для усталых взрослых людей
Как вовремя распознать бессонницу и апноэ и наконец-то выспаться

Реклама на сайте