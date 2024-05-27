В Краснодаре поставили новый иммерсивный спектакль «Письма Ренаты»

Иммерсивный театр «Дом мецената» поставил в Краснодаре новый спектакль «Письма Ренаты» (18+)

Он проходит в новых убранствах старинного дома Акритаса. Постановку создали по мотивам тайной переписки между поэтом и его любовницей и музой, которая подарила ему вдохновение для написания произведения «Огненный ангел». Спектакль оформлен оперным пением.

Продолжительность шоу 1,5 часа. Показы пройдут 14-15 июня, а также 21-22 июня. Стоимость билетов 2000 рублей, узнать подробности и приобрести их можно на сайте. Локация — улица Красная 64.





