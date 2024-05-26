В Краснодаре открылась выставка живописи, графики и скульптуры «Семейные истории»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 24 мая открылась фондовая выставка «Семейные истории» (6+)

В экспозиции представлено более 50 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Можно будет увидеть работы Виктора Киселева «Семья Алешиных», Алексея Паршкова «Молодые» и «День в мае», Игоря Пугача «Начало и конец», Марии Усеиновой «Любимая песня».

Экспозиция дополнена предметами декоративно-прикладного искусства и скульптурой из коллекции музея. Среди них произведения Эльфа Гаранько «Материнство» и «Время свадеб», Алана Корнаева «Семья» и других именитых мастеров.

Выставка «Семейные истории» будет работать до 16 июня по адресу улица Красная, 13.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Фелицына 22 мая открылась выставка «От Босха до Мунка. Самые загадочные картины мира». Представлены репродукции знаменитых произведений. 

Афиша Выставки Искусство Музеи отдых Развлечения

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