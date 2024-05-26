В Краснодаре открылась выставка живописи, графики и скульптуры «Семейные истории»

В экспозиции представлено более 50 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Можно будет увидеть работы Виктора Киселева «Семья Алешиных», Алексея Паршкова «Молодые» и «День в мае», Игоря Пугача «Начало и конец», Марии Усеиновой «Любимая песня».

Экспозиция дополнена предметами декоративно-прикладного искусства и скульптурой из коллекции музея. Среди них произведения Эльфа Гаранько «Материнство» и «Время свадеб», Алана Корнаева «Семья» и других именитых мастеров.