В Адыгее количество малых и средних предпринимателей достигло 64 800 человек. Это треть работающего населения республики

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на конференции «Мой бизнес. В ногу со временем» в Майкопе © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на конференции «Мой бизнес. В ногу со временем» в Майкопе © Фото Алексея Гусева

В Майкопе прошла конференция «Мой бизнес. В ногу со временем», посвященная Дню российского предпринимательства

Встречу организовали Центр поддержки предпринимательства Адыгеи и региональное отделение «Опора России». В мероприятии поучаствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он поздравил предпринимателей с прошедшим профессиональным праздником и подчеркнул, что их успехи отражаются на развитии республики: «Сегодня у нас доля малого и среднего предпринимательства составляет треть валового регионального продукта (ВРП). В самом сегменте МСП занята треть из числа работающих в республике — 64 800 человек».

Кумпилов отметил, что в Адыгее на 8 тысяч увеличилось количество самозанятых — до 22 тысяч, а индивидуальными предпринимателями стала еще тысяча жителей — всего их 13,7 тысяч.

В республике прогнозируют рост ВРП до 105%, индекса промпроизводства — до 106,1%. По словам Мурата Кумпилова, бюджетные расходы в прошлом году увеличились на 59 млрд рублей, а объем инвестиций — на 22,4%, до 61,6 млрд рублей. Уровень безработицы к марту текущего года снизился до 0,4%, а среднемесячная зарплата почти достигла 50 тысяч рублей.

С 2019 по 2024 год на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в республике направили около 1,7 млрд рублей. Это позволило увеличить капитализацию микрокредитной и гарантийной организаций.

Особое внимание руководитель региона уделил двум якорным инвестпроектам — экокурорту «Лагонаки» и промпарку «Энем», способным дать не менее 12,5 тысяч рабочих мест, активизировать предпринимательство и принести значительные доходы в бюджет.

Отметив важность социальной ответственности бизнеса, Мурат Кумпилов поблагодарил руководителей частных предприятий, которые повышают уровень зарплат своих работников до среднего показателя по региону:

«По итогам первого квартала этого года средняя заработная плата в секторе МСП республики — почти 46 тысяч рублей при средней по Адыгее около 50 тысяч рублей. А вот наши микропредприятия с численностью до 50 работников пока ощутимо отстают — в этом сегменте средняя зарплата составляет чуть больше 28 тысяч рублей, притом, что таких хозяйствующих субъектов в регионе большинство. Прошу обратить на этот вопрос особое внимание».