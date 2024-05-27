Краснодарский край вошел в топ-5 в России по количеству малого и среднего бизнеса — 306 тыс.

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото pressfoto, ru.freepik.com
    © Фото pressfoto, ru.freepik.com

По зарегистрированным субъектам МСП Кубань уступила только Москве, Мособласти и Петербургу

25 мая сайт Правительства РФ сообщил, что после обновления реестра малого и среднего предпринимательства (МСП) число зарегистрированных субъектов превысило 6,5 млн — это рекорд с начала их учета. Количество самозанятых достигло 10,2 млн.

С начала 2024 года сохранился рост числа предпринимателей: по итогам 2023 года число субъектов МСП выросло до 6,35 млн, прибавив 5,9% по сравнению с 2022 годом.

Бизнес на карте:

Топ-5 регионов по субъектам МСП выглядит так:

  • в Москве почти 927 тыс. предпринимателей,
  • в Московской области — 456 тыс.,
  • в Санкт-Петербурге — 377 тыс,
  • в Краснодарском крае — 306 тыс.
  • в Свердловской области — почти 214 тыс.

«Это говорит о том, что сектор успешно преодолел последствия санкционных шоков последних лет», — решил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак и связал успехи с мерами господдержки.

В сообщении сайта правительства написано, что почти половина созданных за 2024 год субъектов МСП относится к розничной и оптовой торговле (38,2%), транспорту (7,8%) и строительству (5,9%).

«На 10 мая в реестре МСП зарегистрировано порядка 2,34 млн юрлиц. Из них на долю микропредприятий приходится около 2,14 млн единиц, малых — 184 тыс., средних — 18 тыс. Индивидуальных предпринимателей в стране почти в два раза больше — 4,2 млн единиц», — рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре Forbes опубликовал рейтинг городов России для ведения бизнеса. Краснодар занял первое место за 2023 год.

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес Правительство Экономика

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