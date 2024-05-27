Краснодарский край вошел в топ-5 в России по количеству малого и среднего бизнеса — 306 тыс.
По зарегистрированным субъектам МСП Кубань уступила только Москве, Мособласти и Петербургу
25 мая сайт Правительства РФ сообщил, что после обновления реестра малого и среднего предпринимательства (МСП) число зарегистрированных субъектов превысило 6,5 млн — это рекорд с начала их учета. Количество самозанятых достигло 10,2 млн.
С начала 2024 года сохранился рост числа предпринимателей: по итогам 2023 года число субъектов МСП выросло до 6,35 млн, прибавив 5,9% по сравнению с 2022 годом.
Топ-5 регионов по субъектам МСП выглядит так:
- в Москве почти 927 тыс. предпринимателей,
- в Московской области — 456 тыс.,
- в Санкт-Петербурге — 377 тыс,
- в Краснодарском крае — 306 тыс.
- в Свердловской области — почти 214 тыс.
«Это говорит о том, что сектор успешно преодолел последствия санкционных шоков последних лет», — решил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак и связал успехи с мерами господдержки.
В сообщении сайта правительства написано, что почти половина созданных за 2024 год субъектов МСП относится к розничной и оптовой торговле (38,2%), транспорту (7,8%) и строительству (5,9%).
«На 10 мая в реестре МСП зарегистрировано порядка 2,34 млн юрлиц. Из них на долю микропредприятий приходится около 2,14 млн единиц, малых — 184 тыс., средних — 18 тыс. Индивидуальных предпринимателей в стране почти в два раза больше — 4,2 млн единиц», — рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре Forbes опубликовал рейтинг городов России для ведения бизнеса. Краснодар занял первое место за 2023 год.