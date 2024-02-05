Бизнес на карте: как и зачем предприниматели Краснодара покупают рекламу на геосервисах

Как работает реклама на геосервисах и какие компании в Краснодаре больше всего вкладывают в продвижение, Юга.ру разбирались вместе с экспертами Яндекса.

По данным исследования* Яндекса, после просмотра карточки организации в Яндекс Картах 28% краснодарцев строят до нее маршрут, 4% — посещают сайт и 5% — звонят в компанию. Как следствие, за прошедший год местные предприниматели увеличили вложения в интернет-рекламу на 10% в расчете на одну организацию. Чаще всего о своих продуктах и услугах они рассказывают именно в Картах.

© Фото ООО «Яндекс»

Как работает продвижение в Картах? Реклама на Картах нативно рассказывает пользователям о бренде. Например, в карточке кофейни есть не только «сухая» информация — сайт и телефон, но и реальные отзывы с фото, меню, средний чек и рейтинг заведения. «Приоритетное размещение» в Картах помогает: выделиться среди конкурентов;

подняться выше в поисковой выдаче даже без сайта (он будет создан автоматически из карточки организации на картах);

использовать дополнительные опции: например, запускать акции, создать подменный номер для приема звонков или настроить кнопку действия под специфику бизнеса. Реклама в геосервисе позволяет сохранить связь с целевой аудиторией без лишних затрат. По данным исследования компании IPSOS**, 30% пользователей Яндекс Карт используют приложение почти каждый день, 66% — несколько раз в неделю или чаще. На сервисе 42% пользователей ищут места и заведения, 27% — изучают информацию о компаниях и смотрят на рейтинг и отзывы.

Как краснодарские компании работают с Картами? Бизнесмены уделяют внимание обратной связи: 36% предпринимателей Краснодара уже работают с отзывами на геосервисах, ведь диалог с клиентами и работа с нейтральными и негативными комментариями значительно повышает лояльность. Больше остальных в Краснодаре инвестируют в интернет-рекламу компании из категорий: «Медицина и фармацевтика» — в этом сегменте инвестиции выросли на 32% по сравнению с годом ранее;

«Авто» — вложения увеличились на 31%;

«Бизнес и услуги» — на 36%. В совокупности же наиболее активно в интернет-продвижение предприниматели инвестировали в категориях «Бизнес и услуги», «Авто», «Медицина и фармацевтика» и «Еда».

© Фото ООО «Яндекс»

© Фото ООО «Яндекс»

Половина предпринимателей Краснодара, использующих Яндекс Бизнес, регулярно обновляют данные в карточке организации на геосервисах — так они сообщают клиентам актуальную информацию о компании. 41% краснодарских предпринимателей уделяет внимание работе с фотографиями — они служат дополнительной мотивацией при выборе магазина или заведения и особенно важны для предприятий сферы услуг: отелей и ресторанов.

© Фото ООО «Яндекс»

© Фото ООО «Яндекс»

Предприниматели активно используют и другие инструменты продвижения на Картах: запускают специальные акции — так делает 24%;

общаются с клиентами с помощью постов — 11% предпринимателей размещают их регулярно;

демонстрируют ленту акционных товаров или услуг — эту функцию используют 27%.

© Фото ООО «Яндекс»

Как показывает исследование, платное продвижение на картах всегда эффективнее. Например, число открытий карточек организаций увеличивается почти в 2,4 раза, построение маршрутов до организации — в 2,2 раза, количество звонков — в 2,3 раза, переходов на сайт — в 2,6 раза.

© Фото ООО «Яндекс»

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По словам руководителя разработки рекламных продуктов Яндекс Бизнеса для СМБ Юрия Устинова, рекламная подписка от Яндекс Бизнеса позволяет быстро настроить и запустить кампанию, которая появится на Картах, в поиске и на сайтах рекламной сети. «В личном кабинете предприниматели могут посмотреть статистику по своей организации, ответить на отзывы и дополнительно настроить внешний вид карточки. Это позволит привлечь новых клиентов и повысить продажи», — отмечает Устинов.