Бизнес на карте: как и зачем предприниматели Краснодара покупают рекламу на геосервисах
Как работает реклама на геосервисах и какие компании в Краснодаре больше всего вкладывают в продвижение, Юга.ру разбирались вместе с экспертами Яндекса.
По данным исследования* Яндекса, после просмотра карточки организации в Яндекс Картах 28% краснодарцев строят до нее маршрут, 4% — посещают сайт и 5% — звонят в компанию. Как следствие, за прошедший год местные предприниматели увеличили вложения в интернет-рекламу на 10% в расчете на одну организацию. Чаще всего о своих продуктах и услугах они рассказывают именно в Картах.
Как работает продвижение в Картах?
Реклама на Картах нативно рассказывает пользователям о бренде. Например, в карточке кофейни есть не только «сухая» информация — сайт и телефон, но и реальные отзывы с фото, меню, средний чек и рейтинг заведения.
«Приоритетное размещение» в Картах помогает:
- выделиться среди конкурентов;
- подняться выше в поисковой выдаче даже без сайта (он будет создан автоматически из карточки организации на картах);
- использовать дополнительные опции: например, запускать акции, создать подменный номер для приема звонков или настроить кнопку действия под специфику бизнеса.
Реклама в геосервисе позволяет сохранить связь с целевой аудиторией без лишних затрат. По данным исследования компании IPSOS**, 30% пользователей Яндекс Карт используют приложение почти каждый день, 66% — несколько раз в неделю или чаще. На сервисе 42% пользователей ищут места и заведения, 27% — изучают информацию о компаниях и смотрят на рейтинг и отзывы.
Как краснодарские компании работают с Картами?
Бизнесмены уделяют внимание обратной связи: 36% предпринимателей Краснодара уже работают с отзывами на геосервисах, ведь диалог с клиентами и работа с нейтральными и негативными комментариями значительно повышает лояльность.
Больше остальных в Краснодаре инвестируют в интернет-рекламу компании из категорий:
- «Медицина и фармацевтика» — в этом сегменте инвестиции выросли на 32% по сравнению с годом ранее;
- «Авто» — вложения увеличились на 31%;
- «Бизнес и услуги» — на 36%.
В совокупности же наиболее активно в интернет-продвижение предприниматели инвестировали в категориях «Бизнес и услуги», «Авто», «Медицина и фармацевтика» и «Еда».
Половина предпринимателей Краснодара, использующих Яндекс Бизнес, регулярно обновляют данные в карточке организации на геосервисах — так они сообщают клиентам актуальную информацию о компании.
41% краснодарских предпринимателей уделяет внимание работе с фотографиями — они служат дополнительной мотивацией при выборе магазина или заведения и особенно важны для предприятий сферы услуг: отелей и ресторанов.
Предприниматели активно используют и другие инструменты продвижения на Картах:
- запускают специальные акции — так делает 24%;
- общаются с клиентами с помощью постов — 11% предпринимателей размещают их регулярно;
- демонстрируют ленту акционных товаров или услуг — эту функцию используют 27%.
Как показывает исследование, платное продвижение на картах всегда эффективнее. Например, число открытий карточек организаций увеличивается почти в 2,4 раза, построение маршрутов до организации — в 2,2 раза, количество звонков — в 2,3 раза, переходов на сайт — в 2,6 раза.
Латиницу не понимают, кириллицу не любят:
По словам руководителя разработки рекламных продуктов Яндекс Бизнеса для СМБ Юрия Устинова, рекламная подписка от Яндекс Бизнеса позволяет быстро настроить и запустить кампанию, которая появится на Картах, в поиске и на сайтах рекламной сети.
«В личном кабинете предприниматели могут посмотреть статистику по своей организации, ответить на отзывы и дополнительно настроить внешний вид карточки. Это позволит привлечь новых клиентов и повысить продажи», — отмечает Устинов.
* Данные Яндекса по рекламной активности организаций и реакции пользователей (на данных Яндекс Бизнеса, Яндекс Метрики и прочих рекламных инструментов Яндекса) за период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023-го.
** Данные онлайн-опроса интернет-пользователей в возрасте 18–55 лет из городов России с населением 100 000+. Время проведения опроса — июль 2023 года. По результатам онлайн опроса 2054 россиян, проживающих в городах с населением 100 тыс., пользующихся смартфонами и приложением Яндекс Карты.