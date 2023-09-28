Российский Forbes назвал Краснодар лучшим городом для бизнеса в России в 2023 году
Forbes опубликовал рейтинг городов России для ведения бизнеса. Краснодар занял первое место
Российское издание Forbes опубликовало рейтинг лучших городов России для бизнеса в 2023 году. В него не входят Москва и Санкт-Петербург, а для городов Московской области сделали отдельный рейтинг.
На первом месте оказался Краснодар. По данным авторов рейтинга, средняя зарплата в городе составляет 70 тыс. 745 рублей, а население с 2018 года выросло на 25%.
Читайте также:
Авторы дали Краснодару 64.6 балла. На втором месте в списке из 30 городов оказался Южно-Сахалинск, на третьей строчке разместили Тюмень. Также в пятерку вошли Калининград и Екатеринбург.
Сочи занял 12 строчку рейтинга. По данным авторов, средняя зарплата на курорте составляет 62 тыс. 122 рубля. Городу дали 55.6 балла.
Ростов-на-Дону разметили на 15 месте. По мнению авторов, средняя зарплата в городе равна 64 тыс. 121 рублю. У города 54.5 балла.
На 24 строчке в рейтинге находится Новороссийск. В городе, по данным Forbes, зарабатывают в среднем 64 тыс. 183 рубля.
Другие города юга страны в рейтинг издания не попали. Посмотреть методологию проведения анализа можно на сайте.