Российский Forbes назвал Краснодар лучшим городом для бизнеса в России в 2023 году

Российское издание Forbes опубликовало рейтинг лучших городов России для бизнеса в 2023 году. В него не входят Москва и Санкт-Петербург, а для городов Московской области сделали отдельный рейтинг.

На первом месте оказался Краснодар. По данным авторов рейтинга, средняя зарплата в городе составляет 70 тыс. 745 рублей, а население с 2018 года выросло на 25%.