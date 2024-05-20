В строительство академии футбола в Сочи вложили 1 млрд рублей
Мэрия Сочи рассказала о строительстве академии футбола в Адлерском районе курорта
В Адлерском районе Сочи построят академию футбола площадью около 6 тыс. кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба мэрии курорта.
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«Инвестор вложил миллиард рублей в создание интерната. И это не бизнес-проект, а социальный», — рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Новый объект появится на базе спортивной инфраструктуры, где муниципалитет предоставил восемь футбольных полей.
В трехэтажном здании разместят спортивный зал, кабинеты для учебы, зону отдыха, номера для временного размещения спортсменов и тренеров. Также проект предусматривает строительство еще одного футбольного поля и благоустройство территории.
Как писали ранее Юга.ру, в Сочи в 2025 году планируют открыть теннисную академию имени Весниной.