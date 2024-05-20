В строительство академии футбола в Сочи вложили 1 млрд рублей

«Инвестор вложил миллиард рублей в создание интерната. И это не бизнес-проект, а социальный», — рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.



Новый объект появится на базе спортивной инфраструктуры, где муниципалитет предоставил восемь футбольных полей.



В трехэтажном здании разместят спортивный зал, кабинеты для учебы, зону отдыха, номера для временного размещения спортсменов и тренеров. Также проект предусматривает строительство еще одного футбольного поля и благоустройство территории.