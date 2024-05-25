В Краснодаре разыгралась непогода. Ветер повалил деревья, сорвал кровлю и поднял пыль

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

25 мая в Краснодаре порывы ветра достигли 30 м/с. В городе действует штормовое предупреждение

Синоптики Краснодарского края предупреждали, что в течении суток 25 мая в регионе будет очень сильный северо-восточный, восточный ветер с порывами до 30 м/с. На Кубани ввели штормовое предупреждение.

Бутылка от шампанского, самокат, часы, краб:

25 мая мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что ветер сорвал кровлю в школе №29 по улице Рылеева. Всего пострадали 12 детей. На месте работают спасатели.

Также 25 мая ветер повалил деревья на трамвайные пути на пересечении улиц Садовой и Горького. Как рассказали в МУП «КТТУ», движение маршрутов № 3, 20, 21, 22 было временно остановлено.

  • Упавшее дерево у трамвайной остановки на улице Горького в районе Дмитриевкой Дамбы © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Упавшее дерево у трамвайной остановки на улице Горького в районе Дмитриевкой Дамбы © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Жители Краснодара поделились в соцсетях кадрами непогоды. Стихия поднимает пыльные тучи, валит деревья на автомобили и портит инфраструктуру в разных районах города.

Ранее Юга.ру рассказывали о состоянии деревьев в Краснодаре. В 2023 году в городе вырубили 7 тыс. насаждений, в 2024-м посадят 2,5 тыс.

Краснодар Погода Происшествия Штормовые предупреждения

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