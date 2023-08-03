В Краснодаре суд оштрафовал женщину, которая держала сервалов в гараже

Предыстория. В СМИ 25 мая появилась информация о найденных сервалах. 26 мая полиция Краснодара начала искать владельца гаража, в котором были заперты две кошки. По данным пресс-службы УМВД, зоозащитники обнаружили сервалов во 2-ом проезде Айвазовского. 27 мая полиция Краснодара рассказала, что нашла женщину, которая заперла животных. Ей оказалась 40-летняя жительница города Шахт Ростовской области.

Пресс-служба судов Краснодарского края 3 августа сообщила, что мировой судья участка №56 Центрального городского округа рассмотрел дело об уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений.



Из материалов следует, что женщина купила двух диких сервалов в интернете в феврале 2023 года за 100 тысяч рублей «для личных нужд». Животных она поместила в арендованный гараж, что не соответствовало условиям содержания диких кошек. Документов на животных у женщины не было, кроме двух свидетельств о вакцинации сервалов с именами Мариус и Минерва.



По словам владелицы, она держала кошек в гараже, так как вольер для них был еще не готов.