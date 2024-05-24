61% жительниц Краснодара предпочитают мужчин помладше — исследование

Последнее утверждение поддерживают только 7% женщин. 39% респонденток считают, что отношения нужно строить с ровесником, 41% — с партнером не старше пяти-семи лет.

56% мужчин убеждены, что они должны быть старше женщины. Причем 23% заявили, что разница должна составлять 10 и даже больше лет.

61% жительниц Краснодара признались, что их привлекают мужчины моложе. 76% из них готовы к романтической встрече с людьми младше них на пять-семь лет. Среди основных причин — внешний вид. 38% опрошенных считают, что хорошо выглядят, поэтому могут себе позволить встречаться с более молодыми мужчинами. 30% не хотят встречаться с ровесниками, потому что они, по их мнению, выглядят значительно хуже.

У мужчин, которые выбирают спутниц моложе себя, мотивация другая. 36% респондентов заявили, что такие девушки дают им энергию и чувство молодости. 56% краснодарцев готовы к романтическим встречам с женщинами старше, если разница не больше трех-пяти лет. Еще 16% — если разница составляет не больше пяти-семи лет.

Для 37% краснодарцев сексуальный опыт является одним из наиболее привлекательных аспектов знакомства с женщиной старше них. Другие причины — эмоциональная зрелость и мудрость (32%), потом понимание и терпимость (23%).

Основными минусами общения с партнером, который значительно старше или младше, женщины и мужчины единогласно считают разный культурный код (56% и 53% соответственно) и отсутствие общих тем для разговора (38% и 34%).

При этом подавляющему 86% краснодарцев совершенно все равно, что скажут окружающие о разнице возраста с партнершей. 73% женщин поддерживают их в этом мнении.

В онлайн-опросе Mamba приняли участие 3000 респондентов (мужчины и женщины) старше 18 лет из Краснодара, Москвы и других городов страны.